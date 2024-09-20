以色列令這個世界愈來愈沒底線了

連續兩天黎巴嫩發生大規模通訊設備爆炸事件，已造成數十人死亡，數千人受傷。當地時間9月18日，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）稱，戰爭進入了新的階段。他表示，以色列正在愈來愈多地將軍力、資源等轉移到北部地區。加蘭特沒有直接提及近兩天來黎巴嫩多地發生的通訊設備爆炸事件，但他在講話中明確稱讚以色列情報和特勤局（摩薩德，Mossad）和整個國防機構的「偉大成就」。



多家媒體和分析人士認為，加蘭特的講話實際上默認了他的國家在黎巴嫩的行動，也承認以色列情報機構是黎巴嫩通訊設備爆炸事件的幕後黑手。



18日當天，以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）的講話也引發外界關注。哈萊維表示，以色列在戰爭中還擁有許多尚未使用的能力。他表示，「準備工作做得不錯」，以色列軍方正在制定這些計劃，並繼續向前邁進。哈萊維同樣未明確提及黎巴嫩通訊設備爆炸事件，但發表了上述言論。

黎巴嫩連續爆炸事件，這個事到底是誰幹的呢？現在沒人站出來承認。只不過，大家心裏都有數。

但，這是一次以色列的重大勝利嗎？真以為幾乎用最低的成本癱瘓了真主黨的領導層和指揮層嗎？就目前來看，確實如此，可是長遠來看，以色列只是打開了一個潘多拉盒子——如此的恐怖襲擊，突破了人類戰爭的底線，將把國家間的對抗拉向極致卑鄙、極致無恥的深淵。

2024年9月18日，黎巴嫩Sidon，圖為一間手機店冒出濃煙。（Reuters）

一戰時期，德國人第一次使用毒氣，英軍損失慘重。是英國人沒想到毒氣能用來殺人麼？並不是，英國的化工業甚至比德國還要更發達一些。真正原因，是當時的英國人，還有那麼一點點底線在，覺得這事不能幹，幹了之後後果不可控。結果呢？德國人率先使用氯氣來殺人，那英國人也沒什麼可顧忌了，很快搞出了自己的芥子氣、光氣，還弄出了毒氣發射器，根本不用德軍那種需要依賴順風的毒氣罐子了，而是可以遠程發射到對方陣地上，殺人效率更高了。

於是，潘多拉魔盒打開了，一戰期間，交戰雙方因毒氣而死的人達10萬之眾，負傷者更是超過百萬，二戰時期，死於毒氣的人達數百萬。所以，BP機炸彈算什麼本事？以前不是大家不做，而是大家有底線。

簡言之，如果你能這樣對敵人，敵人也能這樣對你。大家只要互相比誰更無底線就行了。這個道理放到今天同樣適用。想想看，在傳呼機裏放個遠程遙控炸彈，這需要什麼技術含量，無非就是看夠不夠狠心、夠不夠無恥而已。既然以色列可以如此突破底線，那真主黨、哈馬斯，為何不可以？

當然，有人可能會說，真主黨的作風也很沒下限，這話確實有道理。但問題是，且不說真主黨有沒有被宣布為恐怖組織，它就真是個恐怖組織，一個文明國家就是這樣對待恐怖組織的？那同恐怖組織有什麼區別？手段都是一樣的，無底線的程度都是一樣的。那你憑什麼說你就是正確的，別人就該死呢？

所以，至少在這件事上，不必為以色列辯護，也不能為以色列辯護。如果他們的無底線行為得不到懲罰，這個破窗效應就會迅速擴散。最致命的就是，目前看也確實幾乎不可能得到，所以中東的劫難、全球的劫難只是開始。難道世界上只有中東在打仗嗎？俄烏可不可以學學，蘇丹和南蘇丹可不可以學學，索馬里、斯里蘭卡、緬甸的地方武裝可不可以學學？又比方說，難道只有傳呼機能傷人嗎？任何留有後門程序的智能設備，從手機到平板到無人機到汽車，都可以被遠程操控，這些東西能不能成為「斬首」的武器？

如果這樣下去，世界會變成什麼樣子？本來，世界就已經在通向狹隘和極端的道路上狂奔了。狹隘和極端導致對立，對立產生仇恨，仇恨引發衝突，衝突帶來殺戮，如果殺戮再突破底線……那必將產生更多仇恨，引發更多衝突，帶來更多殺戮。這樣循環下去，世界必然陷入大範圍、大規模、大幅度的動盪。