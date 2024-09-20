施紀賢為收受阿仙奴免費球票辯護 稱減少納稅人負擔
撰文：張子傑
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英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）早前被揭發未及時申報妻子獲贈衣服事件，當地傳媒報道，施紀賢自2019年12月以來已收受總值超過10.7萬英鎊的禮物和招待，當中包括英超球會阿仙奴（Arsenal）的門票。他強調假如沒接受免費門票，在普通看台觀看比賽將令納稅人負擔更多。
天空新聞（Sky News）9月19日報道，施紀賢申報收受英超賽會總值12,588英鎊的禮物，當中包括在競選時期獲得的4張合共值4000鎊的樂壇天后Taylor Swift演唱會門票、2張總值1628鎊的歐洲國家盃門票，以及價值超過6000鎊的多場阿仙奴門票等。
報道提到，英國政府有意改善當地足球監管部門，官員憂慮施紀賢願意接受款待觀看球賽，或可能構成利益衝突。他向傳媒表示，自己是阿仙奴季票持有人多年，但自己成為首相後，安全建議他不應再到普通看台支持球隊，否則將會因為額外的安全開支而令納稅人增加負擔。
施紀賢認為，大部分人都會認為自己收受門票的理據合理。
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