美國大選｜賀錦麗特朗普失關鍵工會支持 28年來首拒挺兩黨候選人
撰文：劉耀洋
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美國主要工會貨車司機工會（Teamsters）9月18日宣布，不會在2024年大選中支持民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）或共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），是工會自1996年以來首次拒絕支持兩黨候選人。
路透社9月18日報道，工會在一份聲明中表示，工會希望總統候選人能答應不干涉重要工會活動或貨車司機行業，並尊重成員的罷工權利，但特朗普或賀錦麗皆近乎沒有就上述議題作出任何承諾，因此決定不支持兩人。
雖然工會領導層表態不支持兩黨候選人，但民調顯示，基層工會成員較偏向支持特朗普。
工會18日釋出的內部民調顯示，特朗普獲得59.6%基層工會成員的支持，遠遠超出賀錦麗的34%。
特朗普在聽聞工會不支持賀錦麗後，在紐約一間酒吧向記者表示，貨車司機工會不支持民主黨，不只是一件大事，對他們來說更是一項重大的榮譽。
賀錦麗競選發言人希特（Lauren Hitt）則指出，雖然工會領導層不支持賀錦麗，但某些基層在地工會成員仍然支持她。
報道指，Teamsters是美國最大的工會之一，代表美國和加拿大約130萬名會員，其中包括貨運司機和倉庫工人。它過去一直是民主黨的「忠實支持者」，自2000年在每一屆大選中皆支持民主黨候選人。
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