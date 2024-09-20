黎巴嫩傳呼機爆炸前夕　以色列防長電話告知美國「行動在即」

央視新聞9月20日報道，一些美國官員當地時間19日披露，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）17日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，告知後者「一場軍事行動即將在黎巴嫩發生」。當天，黎巴嫩發生大規模傳呼機（Call機）爆炸事件；次日，又發生對講機爆炸事件，合計30多人死亡、約3000人受傷。



黎巴嫩政府和真主黨指認以色列策劃爆炸事件，以色列至今沒有公開回應。

2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪以色列，並與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

美長4天通話4次

美媒20日援引匿名美國官員的話報道，自15日以來，加蘭特與奧斯汀四次通話：15日一次；在17日黎巴嫩發生傳呼機爆炸事件前後，兩人各通話一次，加蘭特先是簡單告知「行動在即」、未提供細節，而後就相關情況對美方作了說明。

美以防長18日再次通話，按上述美國官員說法，就18日發生的黎巴嫩對講機爆炸事件，美方未得到事先告知；這兩次通訊設備爆炸事件，美方均未參與。

另據《紐約時報》19日報道，多名不願公開姓名的美國現任和前任國防及情報官員透露，以色列是黎巴嫩通訊設備爆炸事件幕後主使。

五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）19日承認美以防長近期四次通話，但未予詳細說明。辛格說，奧斯汀在18日與加蘭特的通話中重申美國對以色列的堅定支持，以及美方致力於遏制以色列在中東地區的敵對勢力、推動地區緊張局勢降級並達成加沙地帶停火協議從而實現被扣以方人員獲釋。

辛格說，奧斯汀還在推動以外交途徑解決黎以邊境居民重返家園問題。2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列與黎巴嫩真主黨在黎以邊境持續交火，大量邊境居民被迫疏散。

美國已有在黎公民撤離應急預案

被問及美國軍方是否可能執行在黎美國公民的撤離任務時，辛格表示國防部尚未收到國務院這方面請求。

美國國務院已敦促在黎美國公民低調行事，對安全形勢保持警惕。

2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪以色列，並與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

美國務院和白宮官員均表示，美方早有撤離在黎美國公民的應急預案，但根據當前掌握的訊息，尚不準備短期內實施。一些美國官員說，地中海海域已部署美國海軍軍艦，配備海軍陸戰隊人員，必要時可協助人員撤離。