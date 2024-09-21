英國債GDP佔比達100％　創60多年來新高

英國國家統計局（ONS）9月20日表示，英國國債GDP佔比截至8月底已升至100%，是1960年代初以來最高水平。外媒同日報道稱，這或為英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在調整稅收和支出時帶來更多問題。



2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦財政部向發表演講。（Reuters）

路透社20日報道，英國公共部門淨債務自1993年有月度記錄以來，首次升至佔GDP的 100%，高於7月的99.3%。英格蘭銀行記錄顯示，英國債務最後一次保持在如此高水平已是在1960年代初，當時英國仍在應對第二次世界大戰的遺下的影響。

英國近代的債務在2008金融海嘯期間急升，然後在新型冠狀病毒疫情期間再次飆升，疲弱的經濟成長也導致債務佔GDP份額增加。

英國大選・英國經濟・英國地標・英國旅遊・英國旅行・英國自由行：圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

英國公共部門8月借貸金額達到137億英鎊（約1,400億港元），比2023年同期增加33億英鎊。

報道引述經濟學家Gora Suri表示：「8月份的公共財政數據突顯李韻晴將面臨充滿挑戰的財政狀況。」李韻晴在面臨巨額赤字以及國債的情況下，仍排除提高所得稅、公司稅和增值稅的可能性，為其政府改善公共服務和促進投資留下很少斡旋餘地。