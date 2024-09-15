英國提前釋放部份囚犯　英媒：一名男子獲釋「同日」疑再涉性侵案

由於英格蘭和威爾斯地區的監獄人滿為患，英國政府9月10日提前釋放約1,700名囚犯，以緩解監獄過度擁擠的問題。英媒14日報道，一名男子疑在被提早獲釋的同一天在肯特郡（Kent）再次犯案，涉嫌性侵一名女子。



英國《衛報》14日引述PA media報道，據法庭文件顯示， 疑犯在倫敦南部被捕，並被指控犯下性侵罪。他12日在地方裁判法院出庭後，被告知10月須在刑事法院出庭。目前疑犯已被召回監獄關押。

2024年9月10日，一名英國男子在被提早獲釋的同一天疑在肯特郡（Kent）再次犯案，涉嫌性侵一名女子。目前疑犯已被召回監獄關押。圖為示意圖片。（Getty）

英國司法部發言人表示，現屆政府繼承一個監獄瀕臨飽和的情況。如果監獄無法再接受更多囚犯，法院將無法再進行審判，警方亦無法逮捕犯人。

司法部發言人稱：「雖然我們無法評論任何單一案件的細節，但那些違反提前釋放條件或再犯罪的人將受到懲罰」。

2024年7月12日，英國倫敦，圖為HMP Wandsworth監獄的外景。（Getty）

《衛報》13日報道，自英國政府提前釋放囚犯，英格蘭及威爾斯監獄人數在過去7天已減少2,188人，降幅約2.5%。