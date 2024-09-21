彭博社：歐盟促Google調整搜尋引擎業務 倘不改變重罰10%年收入
撰文：劉耀洋
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彭博社9月21日報道，歐盟監管部門將會向美國Alphabet旗下公司Google下最後通牒，如果公司不採取行動於搜尋服務中給予競爭對手更大發展空間，或面臨巨額罰款並被勒令改變商業模式。
報道稱，歐盟官員正根據《數字市場法案》（Digital Markets Act）準備一份針對Google的正式指控書，主要關於Google如何在不同搜索服務中顯示競爭對手的產品結果。若不遵守規定，Google或面臨高達全球年收入10%的重罰。
Google的律師本週與歐盟委員會官員進行閉門會議，以緩解監管機構的擔憂。公司的其中一項提議是在其搜索欄引入新設計，使用戶可以選擇導航到其他搜索平台。
報道引述匿名知情人士稱，歐盟的初步調查結果可能在10月底前發布，鑒於歐盟委員會高層即將進行人員改組，會議時間可能有所延後。Google仍有時間消除歐盟監管機構的擔憂。
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