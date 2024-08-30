看好越南數碼市場 Google擬在越南建數據中心
撰文：聯合早報
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知情者說，Alphabet旗下的谷歌（Google）正考慮在越南建立一個大型數據中心，這將是美國大型科技公司在東南亞國家進行的首次此類投資。
路透社8月29日引述消息人士報道，谷歌考慮在越南南部經濟中心的胡志明市附近，建立一個「超大規模」的數據中心。消息人士沒有透露這筆投資的規模，但這筆投資將給越南注入一劑強心劑。
目前尚不清楚谷歌將多快做出投資決定，但消息人士說，內部談判正在進行，可能在2027年準備就緒。
谷歌發言人拒絕對此做出評論。
由於基礎設施不完善，越南迄今為止未能吸引到大量海外資本投資數據中心，大型科技公司更願意將中心設在其他國家。
根據房地產諮詢公司仲量聯行2024年發布的越南數據中心報告數據，一個耗電量為50兆瓦的超大規模數據中心的成本可能在3億至6.5億美元之間（約23億至50億港元）。
消息人士稱，谷歌此舉的動機是看準越南擁有大量國內外雲服務客戶，以及不斷擴張的數碼經濟，並指出東南亞國家是谷歌在線影片共享平台YouTube增長最快的市場之一。
《日經新聞》5月報道稱，中國電子商務公司阿里巴巴正考慮在越南建立一個數據中心，但阿里巴巴未做出回應。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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