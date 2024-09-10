Google反壟斷案敗訴　歐盟法院維持原判罰208億元

歐盟法院9月10日裁定美國Alphabet旗下公司Google在一宗反壟斷案中敗訴，未能推翻歐盟反壟斷監管機構2017年對它處以24.2億歐元（約208億港元）的巨額罰款。這宗橫跨7年的官司暫告一段落。



法官指出，歐盟法律不會對佔據市場主導地位展開制裁，但禁止濫用行為，並強調禁止那些處於市場主導地位的企業，作出對正常競爭構成阻礙，並可能對個別企業及消費者造成損害的行為。

歐盟委員會在2017年對Google處以罰款，指控它利用可進行價格比較的購物服務，在歐洲市場中相較其他小型競爭對手，獲得不公平的競爭優勢。Google在2021年向歐盟法院提出上訴。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

Google公司在過去十年間已累計被處以82.5億歐元的歐盟反壟斷罰款。今次是被裁定敗訴的Google在有關各項反競爭行為中，被處以的三筆巨額罰款之一。Google也向另外兩宗案件提起上訴，目前正等待裁決。