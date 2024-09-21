新西蘭機師印尼巴布亞省遭綁架近2年　終重獲自由

印尼警方9月21日表示，在當地巴布亞省（Papua）遭綁存超過19個月的新西蘭籍機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens）己經獲釋。



路透社報道，梅爾滕斯獲釋後，由聯合部隊在巴布亞偏遠地區的恩杜加（Nduga）救走，目前正接受健康和心理檢查。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）對梅爾滕斯重獲自由感到欣慰，形容對他和親朋好友都舒一口氣。他指出，新西蘭政府多個部門與印尼當局等合作，爭取梅爾滕斯獲釋。

新西蘭蘇西航空（Susi Air，暫譯）機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens）2023年2月在印尼巴布亞（Papua）偏遠機場降落後，被當地分離主義武裝分子劫為人質。圖為11月22日，一則顯示他被俘情形的影片截圖。（X @RonEng1ish）

事發於2023年2月7日，梅爾滕斯駕駛新西蘭蘇西航空（Susi Air）一架小型飛機在巴布亞偏遠機場降落後，被當地分離主義武裝組織西巴布亞民族解放軍（TPNPB）劫為人質。網上去年11月流傳影片顯示他被挾持的情形，武裝分子更聲言只會讓他再活兩個月。

西巴布亞民族解放軍當時指，片段攝於去年5至6月，梅爾滕斯仍然在生，健康良好，又提到成員給他「很好的款待」，如有需要，便會提供藥物、食品、水或其他物品。該組織表示，希望可透過第三方推動和平談判，盡快釋放梅爾滕斯。

西巴布亞民族解放軍倡導印尼和新西蘭政府應促進談判，讓巴布亞獨立。