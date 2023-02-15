印尼巴布亞分離份子擄走新西蘭機師　公開影片及照片

印尼巴布亞地區（Papua）分離主義份子2月14日發布照片及影片，稱上週被他們綁架的新西蘭機師身體狀況良好，但在當局承認巴布亞獨立之前，不會釋放他。



路透社報道，遭挾持的是蘇西航空公司（Susi Air）的機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens）。他7日把5名乘客送到巴布亞偏遠地區的恩杜加（Nduga，暫譯），飛機降落後，他就被西巴布亞民族解放軍（TPNPB）成員擄走。

路透社無法獨立核實巴布亞分離主義份子的提供的圖像的真偽，但梅爾滕斯一匿名朋友證實，圖像顯示的是他本人。

TPNPB發言人桑博姆（Sebby Sambom，暫譯）提供一名身穿牛仔外套男子的照片和影片，男子身邊有十幾名TPNPB成員，其中一些成員手持槍支和弓箭。

據稱是梅爾滕斯的男子在影片中說：「為巴布亞獨立而戰的巴布亞軍隊俘虜了我，他們要求印尼軍隊撤回印尼，要不然，我將終生被他們扣留在這裏。」

其中一名成員高舉着象徵巴布亞獨立的「晨星」旗。

印尼首席安全部長馬赫富德（Mahfud MD）13日晚在一條影片中說：「以任何理由綁架平民作為人質，都是不可接受的。」

他承諾，一定會想辦法「說服」巴布亞分離主義份子放了梅爾滕斯，稱梅爾滕斯的安全是「優先考量」。不過，他也說，不排除採取「其他方法」，但沒有多做解釋。

新西蘭外交貿易部發言人對梅爾滕斯照片和影片在網上流傳表示知情，但拒絕進一步置評。

巴布亞1969年正式併入印尼。巴布亞分離主義組織數十年來不斷尋求巴布亞脫離印尼，與印尼軍警和安全部隊衝突不斷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

