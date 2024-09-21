韓媒：金正恩將中國定性為「宿敵」　或表達對北京不滿

中國和朝鮮關係出現不穩跡象，韓國媒體報道，朝鮮最高領導人金正恩在一次講話中將中國定性為「宿敵」，此前朝鮮也未派代表團出席中國解放軍建軍97周年的慶祝活動。



韓國《中央日報》引述多名朝鮮消息人士透露，金正恩最近將加大對朝施壓的中國稱為「宿敵」。金正恩發表這番言論的具體背景和對象仍未得到確認，但可能旨在表達對中國的抗議。

報道說，中國政府最近對朝鮮採取了高強度措施，包括加強對朝鮮走私行為的管制，甚至扣押金正恩個人使用的物品後拒絕返還等。

報道還指出，金正恩的發言在朝鮮黨軍組織內系統地傳播，能作為一種行動方針。今年7月，金正恩甚至向駐華外交官下達「不要看中國臉色」的指示。

朝鮮旗幟・中朝關係：2021年4月20日，朝鮮旗幟在中國遼寧省丹東的朝鮮領事館隨風飄揚。（Reuters）

報道說，朝鮮近期毫不掩飾地表現出對中國的不滿，其中一個例子是朝鮮沒有派遣代表團出席中國官方的慶祝活動。

一名消息人士說，中國國防部今年7月31日在北京人民大會堂舉行解放軍建軍97周年招待會，並向朝鮮、韓國等所有駐華武官團發送邀請函，但朝鮮駐華武官沒有出席。

消息人士稱，不僅在中國本土，在海外多個中國使館舉行的建軍紀念日活動中，朝鮮也沒有派遣駐當地的使館人員參加。

曾擔任韓國國家情報院第一、第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基范在今年3月發表的報告中說，金正恩過去也曾將中國稱為「宿敵」。

報告稱，金正恩2015年初曾說過，「美國和日本是100年的宿敵，但中國是5000年的宿敵」，並下達指示稱「沒有中國也能生存下去，所以哪怕是一點小事，也不要做出任何讓步」。

韓基范解釋，中國國家主席習近平2014年7月在訪問朝鮮前，先對韓國進行國事訪問，金正恩認為這是一種背叛。

中朝關係：金正恩2018年3月首度出訪中國時，攜夫人李雪主一起參加人民大會堂的歡迎儀式，又在釣魚台國賓館養源齋與習近平夫婦共晉午餐。養源齋只有在最高級別、非常隆重的場合才使用。（Reuters）

自從今年6月18日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）二度訪問朝鮮後，俄羅斯與朝鮮加強軍事合作、關係迅速升溫，但同時北京和平壤之間的關係似乎開始出現裂痕。

朝鮮平安北道和慈江道等鴨綠江流域7月下旬因暴雨發生嚴重洪災期間，金正恩曾向俄羅斯發出求助信號，但未提及中國，引起外界對中朝關係遇冷的猜測。

更早之前，關注朝鮮的美國媒體NK News報道稱，為慶祝韓戰停戰協定簽署71周年，朝鮮7月27日晚在平壤舉行紀念活動，俄羅斯、越南和古巴駐朝鮮大使出席活動，但不見中國駐朝鮮大使王亞軍的身影。

本文獲《聯合早報》授權轉載

