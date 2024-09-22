以色列轟炸加沙北部一學校收容所22死　稱精準打擊哈馬斯指揮中心

以色列軍隊9月21日轟炸加沙北部加沙市一間學校收容所，造成至少22人死亡、30人受傷。



路透社21日引述巴勒斯坦加沙衞生部門聲明，指遇襲學校收容大量流離失所民眾，死傷者中大部份是兒童和婦女。

2024年9月21日，巴勒斯坦民眾正在視察加沙北部加沙市一間遭以色列轟炸的學校收容所。（Reuters）

法媒同日報道，記者表示，以軍擊中Al-Zaytoun學校的C區。加沙民防部隊發言人巴薩勒（Mahmud Bassal）表示，以色列的襲擊造成多人死傷，當時有數千名流離失所者棲身於學校內。

以色列國防軍21日發聲明說，以軍對加沙一處遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）用作指揮和控制中心的學校建築物進行精準打擊。

加沙衞生部發聲明表示，以軍當日還襲擊加沙南部拉法（Rafah）衞生部門的一處倉庫，造成4人死亡、6人受傷，部份人員傷勢嚴重。

2024年9月21日，數名巴勒斯坦民眾正在視察加沙北部加沙市一間遭以色列轟炸的學校收容所。（Reuters）

據加沙衞生部門21日發布的數據，2023年10月新一輪以巴衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成逾4萬名巴勒斯坦人死亡、9.5萬多人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

