以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊擊殺行動指揮官　增至37死68傷

黎巴嫩武裝組織真主黨向以色列發動7次喀秋莎火箭彈襲擊後，9月20日下午，黎巴嫩首都貝魯特南部郊區傳出爆炸聲。以色列國防軍發表聲明稱，其在貝魯特開展一次「定點襲擊」。以色列軍方及真主黨同日證實，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil已在空襲中死亡。黎巴嫩衞生部21日稱，事件造成至少37人死亡，其中包括3名兒童和7名婦女，另有68人受傷。真主黨其後證實，頂級行動指揮官Ahmed Wahbi也在這次空襲中喪生。



2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。圖為黎巴嫩民眾和軍人正在檢查一處遭以色列空襲的區域。（Reuters）

路透社引述消息稱，以色列襲擊貝魯特南部郊區真主黨主要設施附近，兩名安全部門消息人士表示，襲擊目標是黎巴嫩真主黨的一名高級人物。

報道指，黎巴嫩居民表示聽到一聲巨響後，貝魯特上空飄起濃煙。報道引述以色列陸軍電台稱，以色列空襲的目標是brahim Aqil。有安全消息人士指，他在空襲中喪生。

2024年9月20日，以色列戰機空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。圖為當地民眾聚集在一棟遭擊中的建築物旁。（Reuters）

以色列軍方同日稍晚證實，Ibrahim Aqil已在空襲中死亡，另外有約10名真主黨組織高級指揮官也在襲擊中喪生。

美國務院網站顯示，Ibrahim Aqil因與1983年美國駐黎巴嫩大使館爆炸案有關，而被美國懸賞700萬美元（約5,400萬港元）逮捕獎金。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil疑在空襲中死亡。圖為Ibrahim Aqil一張未註明日期的照片出現在美國務院發出的通緝海報上。（Reuters）

以色列軍方發言人稱，目前民防指令沒有變化，指已為所有可能發生的攻擊和防禦做好準備，並強調以方的行為僅為保護以國公民，無意使地區局勢升溫。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯21日哀悼Ibrahim Aqil，稱以色列將要為此「罪行」和「愚蠢的行為」付出代價。

伊朗駐黎巴嫩大使館在社交媒體X上發文譴責以色列，稱以軍在當日對貝魯特南郊的空襲中，針對住宅樓進行襲擊，並批評是以方的「瘋狂行為」已跨越一切界限。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）稱，他們對黎巴嫩事態升級感非常擔憂，促請各方緩和下來，並盡最大努力保持克制。

白宮國家安全發言人柯比則表示，他不知道以色列在襲擊貝魯特有否向美國發出任何通知，並強烈敦促美國人不要前往或儘快離開黎巴嫩。他補充：『戰爭並非不可避免，我們將繼續盡一切努力阻止戰爭發生。」