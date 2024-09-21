聯合國安理會討論以黎局勢　中國呼籲以色列放下使用武力執念

聯合國安理會9月20日舉行緊急會議，討論黎巴嫩局勢。中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。



新華社報道，傅聰稱中方對黎巴嫩境內數千台傳呼機（call機）、對講機等通訊設備被遠程操縱同時發生爆炸，造成數千民眾傷亡深感震驚、深表關切。

傅聰認為通過遠程操縱通訊工具，發動無差別襲擊，造成大規模平民傷亡，製造社會恐慌，這樣的事情在歷史上聞所未聞。他認為這種行為無疑是對一國主權和安全的嚴重侵犯，公然違反特別是國際人道法在內的國際法，而且漠視和踐踏生命。襲擊事件手段之殘忍、性質之惡劣令人髮指，必須予以最強烈的譴責。中方呼籲對事件進行全面及時的調查，追究策劃者和實施者的責任。

2024年9月18日，黎巴嫩Sidon，圖為一間手機店冒出濃煙。（Reuters）

他指出，當前中東地區局勢岌岌可危。以色列在加沙地帶的軍事行動仍在持續，已奪去4萬多巴勒斯坦民眾的生命。以色列同時還在不斷加劇黎以邊境地區的緊張局勢。中方特別呼籲以色列放下使用武力的執念，立即停止在加沙地帶的軍事行動、侵犯黎巴嫩主權和安全的行為、可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。

中方強烈敦促對以色列有影響力的國家拿出實際行動，制止以色列在錯誤的道路上越走越遠。中方支持安理會採取一切必要行動，為緩和黎以局勢、維護中東地區和平穩定做出最大努力。

聯合國政治事務副秘書長Rosemary DiCarlo以及聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）同日在會中向安理會通報當地最新進展。前者表示，如果事態繼續發展下去，人們將可能看到一場更大規模的衝突，甚至會使迄今為止目睹的破壞和痛苦相形見絀。她強烈敦促對以色列及真主黨有影響力的會員國立刻發揮他們的影響力，向雙方施壓。

2024年9月17日，黎巴嫩貝魯特，圖為一名因傳呼機爆炸而受傷的傷者被送上救護車。（Reuters）

2024年9月17日，黎巴嫩貝魯特，圖為一名因傳呼機爆炸而受傷的傷者被送上救護車。（Reuters）

DiCarlo還敦促所有有關方保持最大限度的克制，避免事態進一步升級。她強調，所有關勢力必須遵守國際法規定的保護平民的義務。

圖爾克表示，他對黎巴嫩17、18日的爆炸事件感到「震驚」，認為這代表戰爭已進入「通訊設備武器化」的新階段。他強調，戰爭也有規則限制，這些規則的核心就是有效保護平民。

聯合國安理會成員國2024年5月20日在紐約召開會議（Reuters）

圖爾克呼籲對黎巴嫩爆炸事件進行獨立、徹底和透明的調查，追究那些下令並實施襲擊的人的責任。