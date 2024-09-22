以軍再對黎巴嫩南部進行廣泛打擊 真主黨襲擊以色列空軍基地
撰文：劉耀洋
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以色列軍隊9月21日宣布，當日軍方發現真主黨企圖襲擊以色列的計劃後，對黎巴嫩南部進行「廣泛打擊」。以軍同日新增民防指示，稱從北部城市海法（Haifa）到黎巴嫩邊境的集會活動將受到限制，防止真主黨為20日行動指揮部被殺一事進行報復。真主黨22日聲稱，他們已對以色列北部拉馬特戴維空軍基地（Ramat David Airbase）發動襲擊。
路透社21日報道，以色列表示，軍方已向黎巴嫩真主黨的目標發動更多攻擊，摧毀180個目標及數千個火箭發射器。
以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）其後稱，軍方出動數十架戰機，空襲真主黨約400個火箭發射裝置，指正削弱真主黨的作戰能力。
報道稱，這是以色列11個月以來對黎巴嫩地區最猛烈的轟炸，真主黨同日則繼續向以色列北部發射火箭彈。
真主黨22日早上在即時通訊軟化Telegram上表示，他們向以色列北部拉馬特戴維空軍基地發射數十枚火箭彈，以回應「以色列對黎巴嫩的多次襲擊」 。以色列軍方表示已攔截來襲飛彈。
以軍在社交媒體X表示，以色列北部多地響起火火箭彈來襲警報：
《以色列時報》（The Times of Israel）報道，在以色列對黎巴嫩發動新一輪打擊之祭，以軍21日表示，隨著北部戰鬥，負責民防的Home Front Command正對北部地區的民眾實施限聚令，在舉行室外集會時最多30人，而室內集會則不超過300人。
以軍補充，只有在附近有足夠的庇護所而且人們可以及時到達的情況下，當地教育和工作等活動才能進行。
以軍同日表示，以色列北部空域已對私人航班關閉，但國際航班暫不受影響。
路透社報道，美國務院21日更新對黎巴嫩的旅行建議，繼續敦促美國公民不要前往黎巴嫩，並敦促已在當地的公民在仍有商業航班可選擇的情況下儘快離開。
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