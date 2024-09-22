緬甸水災增至384人喪生　逾14萬人受災

緬甸早前遭到颱風摩羯吹襲影響，當地發生嚴重水浸。軍政府9月21日指，全國有最少384人死於洪災，另外有89人失蹤。



新華社及法媒報道，根據緬甸國家管理委員會新聞信息小組21日晚公布的消息，截至當天上午，洪災已造成全國384人死亡、89人失蹤。

當局指，緬甸近日受季候風及「摩羯」餘波影響，全國多個地方出現連續強降雨，並引發嚴重水災。洪水波及9個省邦的數十個鎮，受災面積佔全國總面積的約六分之一。全國超過14萬人受災，5604棟建築、546間學校及大量道路、橋樑和通信基站等遭損毀。

緬甸水災：圖為2024年9月17日，一批義工向受影響災民分發食水等物資。（REUTERS）

當局亦提到，地方政府、救援組織等在災區繼續進行救援和清理工作，並向災民提供醫療服務、食物和其他必需品。

聯合國人道事務協調辦公室（UNOCHA）救災機構較早時表示，緬甸各地估計有 63.1萬人受到洪水影響，當地人急需糧食、水、住所和衣服，並警告通訊線路中斷、道路堵塞和橋樑受損都嚴重阻礙了救援工作。

聯合國世界糧食計畫署16日表示，這是緬甸近代史上最嚴重的洪水。2011 年和 2015 年，該國遭受嚴重洪水襲擊，兩次均造成 100 多人死亡；而 2008 年納吉斯熱帶氣旋導致超過 13.8萬人死亡或失蹤。