羅興亞危機七年：緬甸武裝衝突升溫　羅興亞難民冒險逃往孟加拉

羅興亞危機本月步入第七年之際，緬甸北部若開邦（Rakhine state）再陷入暴力當中，影響生活在當地的各個民族，包括多年來飽受迫害的羅興亞人。去年11月起，緬甸武裝部隊與若開軍（Arakan Army）的衝突加劇，導致若開邦的醫療系統陷入癱瘓，大批羅興亞人逃往鄰國孟加拉尋求安全及醫療護理。

本月初，無國界醫生在孟加拉的團隊發現，來自緬甸的羅興亞戰傷者數目激增，顯示在若開邦的羅興亞人面對日益惡化的人道狀況。組織呼籲衝突各方履行國際人道法，並促請孟、緬邊境當局向有需要的群體提供更多及不偏不倚的人道援助。



圖、文：無國界醫生



羅興亞人跨境逃命 來自緬甸的戰傷者數目急增

今年8月5日至17日期間，無國界醫生團隊在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營治療了83名因暴力受傷的羅興亞病人，當中48%是婦孺。求醫者表示為逃離若開邦的暴力而跨越邊境，他們的傷勢包括槍傷、地雷炸傷致殘，亦有病人因缺乏治療愛滋病或結核病等致命疾病的藥物而病情危重——這些藥物已無法在若開邦找到。組織在難民營的團隊表示，這是他們一年來首次看到如此大規模的嚴重傷勢。

另外，有羅興亞病人表示逃往孟加拉的旅途危機四伏，稱目睹有人在尋找小船渡河到孟加拉時被炸死；亦有病人描述在河岸上看到數百具屍體。由於兩國之間的邊境已正式關閉，逃亡者被迫向當局、武裝團體或走私者支付巨額賄賂費才能過境。許多羅興亞病人表示，在逃命期間與家人失散，以及親人在暴力事件中被殺害，他們擔心依然留在緬甸的家人無法存活。

有羅興亞病人表示,為逃離若開邦的暴力事件而冒險跨越邊境,途中遭炸傷雙腿,他現於無國界醫生的設施中接受治療。（無國界醫生提供）

考慮到近日從緬甸過境的羅興亞傷者數目上升，以及我們團隊所治療的傷勢性質，我們越來越憂慮衝突對羅興亞人的影響。明顯地，緬甸平民的安全空間每天在縮小，人們被捲入持續不斷的戰鬥，被迫冒險前往孟加拉尋求安全。 無國界醫生在孟加拉國家代表墨菲（Orla Murphy）

暴力肆虐 若開邦醫療系統陷入癱瘓

若開邦北部目前暴力肆虐，使用重型武器、無人機攻擊和縱火攻擊等極端暴力行為持續。衝突雙方甚至強行向平民徵兵，並激化族群之間的緊張關係。衝突破壞當地醫療設施，部分醫護人員被迫逃離，而無國界醫生也無法在若開邦安全開展開醫療工作。組織曾在若開邦北部營運14間流動診所，向羅興亞人和其他有需要的族群提供基本醫療護理。然而，由於近月衝突升溫、人道援助進入面臨更加嚴格限制，加上組織的辦公室和藥房更在4月中被燒毀，迫使組織在6月暫停在若開邦的醫療工作。

以上因素導致身在若開邦北部的人幾乎無法獲得醫療護理，而過往一直因遭受暴力對待和行動限制而身心受創的羅興亞人，面對近月醫療服務大受影響的情況，自然首當其衝。

無國界醫生在緬甸若開邦的其中一個流動診所,因衝突升溫等因素,設施被迫停止服務。（無國界醫生提供）

羅興亞危機七年未平 百萬難民前景渺茫

2017年8月，緬甸軍方對若開邦的羅興亞人發動歷來最大規模的暴力行動，造成數以千計人死亡，並迫使數十萬人從緬甸逃往鄰國孟加拉。這場危機爆發至今已經七年，科克斯巴扎爾難民營目前收容了約100萬羅興亞人，他們繼續無法獲得任何國家的公民身份，亦未被正式承認為難民，難獲教育和就業的機會，前景渺茫；羅興亞人面對的困境急需國際社會的正視。

另外，目前緬甸人道局勢的嚴峻程度更屬前所未見。無國界醫生呼籲衝突各方履行國際人道法，並保護平民免受直接攻擊和攻擊帶來的影響。組織亦將不論國藉身分，繼續為所有抵達孟加拉並前往其醫療設施的傷病者提供急需的醫療護理。

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助,不受種族、宗教、性別或政治因素左右。



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