以色列黎巴嫩走向戰爭邊緣　國際航班紛紛停飛

撰文：王海
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黎巴嫩與以色列的武裝衝突升級，中東地區戰爭警報再次拉響。德國漢莎（Lufthansa）和法航（Air France）等歐洲航空公司近日紛紛宣佈暫停飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、伊朗德黑蘭（Tehran）、黎巴嫩貝魯特（Beirut）等中東熱門城市的航班。已於7月底暫停部分中東航班的瑞安（Ryan Air）、易捷（EasyJet）、達美（Delta Air Lines）、美國聯合航空（United Airlines）等至今仍未恢復航班。

美國駐黎巴嫩大使館將其旅行警告更新為4級，敦促所有美國公民通過現有商業航班離開黎巴嫩。法國、英國和加拿大等國使館機構也都建議不要前往當地。

2024年9月21日下午的一個小時內，以軍已對黎巴嫩南部和貝卡地區西部發動了上百次空襲。以色列北部上加利利（Upper Galilee）地區則受到對方25枚火箭彈襲擊，部分火箭被攔截後墜落起火。以色列國防軍從當日早上開始關閉該國北部沿海城市哈德拉（Hadera）以北的空域，但國際航班暫未受到影響。

截至本文發稿，以色列在20日針對貝魯特的空襲已造成至少37人死亡，包括3名兒童和7名婦女，另有68人受傷。這是自2006年以來以色列針對貝魯特最致命的襲擊行動。黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）斥責以色列的襲擊行為表明他們「漠視人道主義、法律或道德」。他同時呼籲國際社會向以色列施加壓力。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。圖為黎巴嫩民眾和軍人正在檢查一處遭以色列空襲的區域。（Reuters）

9月20日晚高峰時段，部分真主黨（Hezbollah）成員在貝魯特南部社區鬧市一棟八層公寓樓的地下層開會，以軍的4枚導彈對該大樓及周邊區域展開「定點襲擊」。以色列方面宣稱該行動殺死了包括阿基勒（Ibrahim Aqil）和和瓦赫比（Ahmed Wahbi）在內的多名高級、資深指揮官。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil疑在空襲中死亡。圖為Ibrahim Aqil一張未註明日期的照片出現在美國務院發出的通緝海報上。（Reuters）

其中阿基勒在真主黨內部的軍事地位僅次於7月30日在貝魯特遭以軍空襲喪命的舒庫爾（Fuad Shukr）。美國方面指控阿基勒參與了1983年兩宗在貝魯特針對美國外交、軍事設施的爆炸案，期間共造成至少300人死亡。美國曾懸紅700萬美元追捕阿基勒。

以色列軍方則聲稱，阿基勒是襲擊和佔領以色列北部加利利社區，以及殺害平民和士兵計劃的策劃者，瓦赫比則在1997年黎巴嫩南部帶領該組織成員殺死12名以色列士兵，如今隨着這些重要成員被滅，真主黨的軍事指揮高層已「幾乎被徹底瓦解」。

20日較早時間，真主黨武裝對以色列北部的軍事基地發動了近一年來最激烈的轟炸，至少發射了150枚喀秋莎火箭炮。期間以色列的鐵穹導彈防禦系統攔截了其中大部份火箭炮。

2024年9月18日，黎巴嫩首都貝魯特，一位名為亞辛(Abbas Fadel Yassin) 的男子17日死於傳呼機爆炸事件，民眾在他的葬禮抬著他的的棺材。（Reuters）

就在幾天前，黎巴嫩各地的個人通信設備發生大規模爆炸，造成至少37人死亡，其中包括兩名兒童，另有約2900人受傷。各方普遍認為襲擊是以色列針對真主黨的行動之一，而後者也沒有否認。這也被視為以軍即將展開大規模襲擊的前兆。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）等國際領導人呼籲通過外交途徑解決雙方矛盾，以避免大規模戰爭。黎巴嫩在第一次世界大戰後一度成為法國的委任統治地，至今兩國一直保持着密切的關係。黎巴嫩政府處於「看守」狀態至今已超過兩年，經濟發展停滯，社會長期處於動盪之中。

而真主黨則與巴勒斯坦哈馬斯、也門胡塞等同為伊朗主導的中東反美、反以同盟，其主要基地位於以黎邊境附近。2006年，真主黨武裝與以色列軍隊爆發戰爭，造成數百名真主黨成員和約1100名黎巴嫩平民死亡，並使南部以及貝魯特部分地區淪為廢墟。以色列方面則有120多名士兵死亡，數百人受傷。

2024年9月20日，以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區。圖為21日當地搜救行動仍在持續，民眾一臉哀痛。（Reuters）

隨後多年，雙方的小規模衝突斷斷續續。自2023年10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，真主黨為策應哈馬斯不斷襲擾以色列北部。以色列方面估計真主黨手握15萬枚導彈，包含精確制導攻擊武器，整個國家都處於其火力射程之內。本周初，已在加沙地帶作戰數月的以色列國防軍第98師被重新部署至以色列北部與黎巴嫩交界地區，以便讓之前撤離的6萬以色列人重返家園。

而在以色列的另一條戰線，以色列軍隊於9月21日轟炸了加沙地帶北部加沙城一所學校，造成至少21人死亡。以軍對加沙的轟炸已經造成至少41000名巴勒斯坦人死亡，含大量平民和國際組織工作人員。

本文獲《界面新聞》授權轉載

以色列與黎巴嫩真主黨互襲　逾百火箭彈襲以國北部　學校暫時關閉以軍再對黎巴嫩南部進行廣泛打擊　真主黨襲擊以色列空軍基地以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊擊殺行動指揮官　增至37死68傷黎巴嫩對講機集體爆炸案　日本製造商：很大機會並非Icom產品
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