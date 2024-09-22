以色列黎巴嫩走向戰爭邊緣　國際航班紛紛停飛

黎巴嫩與以色列的武裝衝突升級，中東地區戰爭警報再次拉響。德國漢莎（Lufthansa）和法航（Air France）等歐洲航空公司近日紛紛宣佈暫停飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、伊朗德黑蘭（Tehran）、黎巴嫩貝魯特（Beirut）等中東熱門城市的航班。已於7月底暫停部分中東航班的瑞安（Ryan Air）、易捷（EasyJet）、達美（Delta Air Lines）、美國聯合航空（United Airlines）等至今仍未恢復航班。



美國駐黎巴嫩大使館將其旅行警告更新為4級，敦促所有美國公民通過現有商業航班離開黎巴嫩。法國、英國和加拿大等國使館機構也都建議不要前往當地。

2024年9月21日下午的一個小時內，以軍已對黎巴嫩南部和貝卡地區西部發動了上百次空襲。以色列北部上加利利（Upper Galilee）地區則受到對方25枚火箭彈襲擊，部分火箭被攔截後墜落起火。以色列國防軍從當日早上開始關閉該國北部沿海城市哈德拉（Hadera）以北的空域，但國際航班暫未受到影響。

截至本文發稿，以色列在20日針對貝魯特的空襲已造成至少37人死亡，包括3名兒童和7名婦女，另有68人受傷。這是自2006年以來以色列針對貝魯特最致命的襲擊行動。黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）斥責以色列的襲擊行為表明他們「漠視人道主義、法律或道德」。他同時呼籲國際社會向以色列施加壓力。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。圖為黎巴嫩民眾和軍人正在檢查一處遭以色列空襲的區域。（Reuters）

9月20日晚高峰時段，部分真主黨（Hezbollah）成員在貝魯特南部社區鬧市一棟八層公寓樓的地下層開會，以軍的4枚導彈對該大樓及周邊區域展開「定點襲擊」。以色列方面宣稱該行動殺死了包括阿基勒（Ibrahim Aqil）和和瓦赫比（Ahmed Wahbi）在內的多名高級、資深指揮官。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil疑在空襲中死亡。圖為Ibrahim Aqil一張未註明日期的照片出現在美國務院發出的通緝海報上。（Reuters）

其中阿基勒在真主黨內部的軍事地位僅次於7月30日在貝魯特遭以軍空襲喪命的舒庫爾（Fuad Shukr）。美國方面指控阿基勒參與了1983年兩宗在貝魯特針對美國外交、軍事設施的爆炸案，期間共造成至少300人死亡。美國曾懸紅700萬美元追捕阿基勒。

以色列軍方則聲稱，阿基勒是襲擊和佔領以色列北部加利利社區，以及殺害平民和士兵計劃的策劃者，瓦赫比則在1997年黎巴嫩南部帶領該組織成員殺死12名以色列士兵，如今隨着這些重要成員被滅，真主黨的軍事指揮高層已「幾乎被徹底瓦解」。

20日較早時間，真主黨武裝對以色列北部的軍事基地發動了近一年來最激烈的轟炸，至少發射了150枚喀秋莎火箭炮。期間以色列的鐵穹導彈防禦系統攔截了其中大部份火箭炮。

2024年9月18日，黎巴嫩首都貝魯特，一位名為亞辛(Abbas Fadel Yassin) 的男子17日死於傳呼機爆炸事件，民眾在他的葬禮抬著他的的棺材。（Reuters）

就在幾天前，黎巴嫩各地的個人通信設備發生大規模爆炸，造成至少37人死亡，其中包括兩名兒童，另有約2900人受傷。各方普遍認為襲擊是以色列針對真主黨的行動之一，而後者也沒有否認。這也被視為以軍即將展開大規模襲擊的前兆。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）等國際領導人呼籲通過外交途徑解決雙方矛盾，以避免大規模戰爭。黎巴嫩在第一次世界大戰後一度成為法國的委任統治地，至今兩國一直保持着密切的關係。黎巴嫩政府處於「看守」狀態至今已超過兩年，經濟發展停滯，社會長期處於動盪之中。

而真主黨則與巴勒斯坦哈馬斯、也門胡塞等同為伊朗主導的中東反美、反以同盟，其主要基地位於以黎邊境附近。2006年，真主黨武裝與以色列軍隊爆發戰爭，造成數百名真主黨成員和約1100名黎巴嫩平民死亡，並使南部以及貝魯特部分地區淪為廢墟。以色列方面則有120多名士兵死亡，數百人受傷。

2024年9月20日，以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區。圖為21日當地搜救行動仍在持續，民眾一臉哀痛。（Reuters）

隨後多年，雙方的小規模衝突斷斷續續。自2023年10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，真主黨為策應哈馬斯不斷襲擾以色列北部。以色列方面估計真主黨手握15萬枚導彈，包含精確制導攻擊武器，整個國家都處於其火力射程之內。本周初，已在加沙地帶作戰數月的以色列國防軍第98師被重新部署至以色列北部與黎巴嫩交界地區，以便讓之前撤離的6萬以色列人重返家園。

而在以色列的另一條戰線，以色列軍隊於9月21日轟炸了加沙地帶北部加沙城一所學校，造成至少21人死亡。以軍對加沙的轟炸已經造成至少41000名巴勒斯坦人死亡，含大量平民和國際組織工作人員。

本文獲《界面新聞》授權轉載

