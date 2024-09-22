車臣領導人斥Elon Musk遠程鎖車：一點也不男人

據法媒、Politico歐洲版9月20日報道，俄羅斯車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）19日指責美國企業家馬斯克（Elon Musk）鎖住了一輛送他的特斯拉Cybertruck。他此前表示，這輛車是馬斯克送的，但是遭到後者的否認。



2024年9月8日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）現身美國網球公開賽男單決賽，意大利選手冼拿 （Jannik Sinner) 對陣美國選手費斯 (Taylor Fritz) 。（Reuters）

19日，卡德羅夫通過Telegram平台表示，「最近，馬斯克遠程鎖住了這輛特斯拉Cybertruck。」

「馬斯克的行為很糟糕。他真心實意地贈送了昂貴的禮物，然後遠程禁用。」卡德羅夫說，「這一點也不男人，你怎麼能這麼做呢？馬斯克。」

報道稱，卡德羅夫於8月分享了一段他駕駛特斯拉Cybertruck兜風的影片，車頂上似乎安裝了一挺機關槍。卡德羅夫當時稱，這輛車是馬斯克送的，並將被運往特別軍事行動區，供俄軍使用。

對此，馬斯克在X平台（前稱Twitter）斷然否認，他寫道，「你們是白痴嗎？居然認為我會送一輛Cybertruck給俄羅斯將軍。」

據了解，特斯拉Cybertruck是一款電動車，風格特別，形似大型金屬塊，於2019年首次發布，2023年開始量產。

車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）2024年8月拍攝影片，展示他的特斯拉Cybertruck（影片截圖）

美國《商業內幕》網站引述軍事專家的觀點稱，儘管這款裝飾精美的電動車看起來像是《星球大戰》裏的車輛，但在實際戰場上很可能會被證明毫無用處。

本文獲觀察者網授權轉載。

