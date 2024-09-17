Elon Musk發帖文：居然沒人暗殺拜登　遭罵爆急刪文

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）再次險遭暗殺，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）其後在社交平台X發帖文，暗示竟然沒有人試圖暗殺民主黨籍總統拜登或副總統賀錦麗，並附上表情附號對此感到奇怪，他隨後刪除相關帖文。



擁有超過1.97億追隨者的馬斯克，在發帖文後被X用戶截取，旋即在網絡上引發公憤。馬斯克其後刪掉帖文，並稱只是開個玩笑。據《新聞周刊》（Newsweek）指出，雖然這則帖文已被刪除，惟截至16日上午瀏覽量已多達3,470萬人次，且有逾15萬人按了「like」。

許多網民留言批評馬斯克，「你有什麼問題？你在發文前有思考過嗎」、「我不是在開玩笑，你該尋求幫助。這種想法是精神錯亂且危險的」、「沒有人應該試圖暗殺任何人」。

美國特勤局16日受傳媒查詢時回應表示，他們已注意到馬斯克的帖文；白宮方面則指有關帖文「不負責任」。