Elon Musk願望成真？　奧運「冷面」女射手金藝智「殺上舞台」

韓國射擊選手金藝智（김예지）在巴黎奧運爆紅，冷酷帥氣的外表圈粉無數，就連特斯拉執行長馬斯克都直呼，她應該去演動作片。如今馬斯克許願成真，金藝智將在全新電視短劇中飾演一名殺手，最新劇照也在IG曝光。



金藝智在巴黎奧運女子10公尺空氣步槍奪下銀牌，而她比賽時反戴鴨舌帽、冷臉開槍的帥氣畫面，瞬間在全球爆紅圈粉無數，就連馬斯克（Elon Musk）都在X發文大讚，「她應該去拍動作片，根本不用演！」

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如今馬斯克許願成真，賽後被簽進韓國主要經營演員的公司Plfil後，首爾的娛樂公司Asia Lab發言人20日證實，金藝智將在全球電影計劃「亞洲」（Asia）的衍生短片系列Crush中飾演殺手。

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Asia Lab在另一則聲明中表示，金藝智將與印度演員兼網紅安努舒卡森（Anushka Sen）聯手演出，能看到兩人「轉型為殺手二人組可能產生的效果，令人興奮」。

金藝智將與印度演員兼網紅安努舒卡森（Anushka Sen）聯手演出。（IG@asialab_ceo）

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