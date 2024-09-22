以色列與真主黨衝突升級　專家：縱真主黨接連重創　戰鬥能力仍在

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突一再升級，兩方9月22日持續互襲，真主黨又指控以方是該黨傳呼機、對講機集體爆炸事件的幕後黑手，專家表示，雖然真主黨連番遭受重大打擊，但以色列並未能使真主黨失去戰鬥能力。



美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員Nicholas Blanford向法媒指，這週以來的攻擊，令真主黨士氣受到重創，但由於真主黨有數以萬名成員，喪失數百人在純粹軍事角度而言並未帶來大破壞。

他又指「真主黨的武器庫仍有數以萬枚火箭彈，證明這個組織自2006年以來所建立的能力。」

黎巴嫩與以色列繼續互相攻擊，圖為2024年9月22日黎巴嫩南部邊境地區冒煙（Reuters）

專家：危險時刻

他認為以色列可能是在賭博，覺得真主黨不想發生戰爭，也不會願意越過可能導致戰爭的門檻，但他也指，以色列極不可能取得「真主黨被完全擊敗，不再對以色列構成威脅」的勝利。

他稱「真主黨會繼續戰鬥，現在必須應對以色列更具侵略性和堅定的姿態。這可能是至今為止近1年衝突中最危險的時刻。」

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

自以巴戰爭爆發以來，以色列與黎巴嫩真主黨也持續衝突，真主黨9月17日至18日遭遇傳呼機、對講機集體爆炸事件後，指控是以方所為，局勢進一步升級，在以色列9月20日對黎巴嫩的空襲中，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil死亡。