現任總統出局　斯里蘭卡總統選舉首次進入第二輪點票

當地時間9月22日下午，根據斯里蘭卡選舉委員會的統計，21日進行的總統選舉投票中沒有候選人得票超過有效選票的50%，需要進行第二輪點票。這是斯里蘭卡總統選舉歷史上首次出現第二輪點票的情況。



根據斯里蘭卡總統選舉法，獲得超過有效選票50%選票數的候選人直接勝出。如無人獲得過半選票，兩名得票領先的候選人將通過第二輪點票決出勝負。

在參加本次選舉的38名候選人中，主要反對黨統一國民力量黨領導人普雷馬達薩（Sajith Premadasa）和國家人民力量黨領導人迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）在第一輪投票中領先。

斯里蘭卡總統選舉：軍人2024年9月22日在點票中心外戒備（REUTERS）

斯里蘭卡選舉委員會今年7月發布公告說，現任總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的任期將於今年11月17日結束。根據憲法有關條款，總統選舉應於總統任期結束前1至2個月內舉行。

據半島電視台報道，選舉專員會查看選民投出的優先票，並將其添加到前兩位領先的候選人所持有的總票數中。

在21日舉行的選舉中，斯里蘭卡1710萬合格選民中約有76%參加了投票。

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