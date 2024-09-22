以色列否認參與黎巴嫩傳呼機爆炸事件　總統承認以黎局勢或急升級

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）9月22日接受英國天空新聞（Sky News）採訪時，否認以方參與黎巴嫩真主黨的傳呼機、對講機集體爆炸事件，他指以色列沒有興趣與黎巴嫩開戰，但承認以黎局勢有機會急劇升級。



黎巴嫩與以色列繼續互相攻擊，圖為2024年9月22日黎巴嫩南部邊境地區冒煙（Reuters）

在黎巴嫩真主黨9月17日至18日相繼發生傳呼機、對講機集體爆炸事件後，真主黨指控以色列是幕後黑手，赫爾佐格22日回應時否認，他稱拒絕與行動來源有任何聯繫，又指真主黨有很多敵人，「真主黨的敵人很多，最近還不少，真主黨一再扼殺黎巴嫩、摧毀黎巴嫩、在黎巴嫩製造浩劫。我們在這裏只為保衛自己。這就是我們所做的一切。」

他承認以色列處境危險，對於以色列和黎巴嫩真主黨之間的衝突不斷加劇，他承認局勢有可能「急劇升級」，但強調以色列無興趣與真主黨開戰。

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

自以巴戰爭爆發以來，以色列與黎巴嫩真主黨也持續衝突，真主黨9月17日至18日遭遇傳呼機、對講機集體爆炸事件後，指控是以方所為，兩方更是加強攻勢，在以色列9月20日對黎巴嫩的空襲中，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil死亡。

黎巴嫩衛生部22日稱，在首都貝魯特南部市郊死於以軍空襲的人數升至45人，包括3名兒童與7名婦女。

以軍則指22日有逾100枚火箭彈從黎巴嫩方向發射，攻擊以色列，造成3人受傷，部份火箭彈遭攔截。