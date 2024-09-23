澤連斯基抵美參觀炮彈製造廠　將出席聯合國大會並晤拜登賀錦麗

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月22日抵達美國，準備出席聯合國大會。他同日透過發布短片，呼籲盟友幫助實現「真正公正和平的共同勝利」，強調今個秋天將決定這場戰爭的未來。在此之前，他曾到訪美國賓夕法尼亞州，參觀一家主要生產155毫米炮彈的軍火廠。



圖為2024年9月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）抵達美國，參觀賓州一家生產155 毫米炮彈的軍火廠。（X@ZelenskyyUa圖片）

圖為2024年9月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）抵達美國。（X@ZelenskyyUa圖片）

澤連斯基在短片中表示，烏克蘭正在竭盡全力，透過增加取得武器及外交手段，並鞏固盟友的支持，以迫使俄羅斯實現和平。

澤連斯基在前往賓州後，已經轉抵達紐約。他預定23日起出席聯合國的會議，期間會發表講話，至26日轉往華府會晤總統拜登（Joe Biden）。按規劃，他26日晚將會見副總統賀錦麗（Kamala Harris ）。

澤連斯基也希望會見共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump），特朗普此前稱美國對烏克蘭的援助是浪費金錢。特朗普最新表示，有可能會在本週與澤連斯基會面，但並未公布日期。