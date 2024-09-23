共和黨北卡州長候選人涉發表捍衛奴隸制言論　競選團隊集體辭職

美國媒體踢爆共和黨籍北卡羅來納州（North Carolina）州長候選人魯賓遜（Mark Robinson）曾在色情網站發表備受爭議的言論後，他的競選經理和其他高級工作人員已經辭職。



《紐約時報》報道，魯賓遜的高級競選經理於9月22日辭職。

現為北卡州副州長的魯賓遜是共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的死忠支持者，他競選北卡羅來納州州長獲得特朗普的背書。

美媒上週爆料，魯賓遜曾自稱「黑人納粹分子」，並在色情網站的評論區為奴隸制辯護。魯賓遜否認發表過有關言論，並稱會繼續參加州長競選。

但魯賓遜並沒有現身特朗普星期六（21日）在北卡羅來納州威爾明頓（Wilmington）舉行的競選集會。特朗普的一些支持者對魯賓遜的候選資格表示質疑。

北卡羅來納司法部長、民主黨州長候選人斯坦（Josh Stein）接受美媒訪問時說，魯賓遜「絕對不適合」領導北卡羅來納。

北卡羅來納州是美國總統選舉的戰場州之一，對於特朗普的總統競選關係重大。民調顯示特朗普和民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持率不相上下，一些共和黨人擔心魯賓遜的醜聞會拖累特朗普的選情。

特朗普沒有回應針對魯賓遜的指控，但他曾把魯賓遜比喻為「打了類固醇」的美國黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

