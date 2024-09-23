特朗普稱倘11月落敗不再參選總統　賀錦麗促接受下月辯論

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在9月22日播出的採訪中表示，如果他在11月5日的總統選舉失利，他將不會第4次競選美國總統，認為會接受這次結果。 根據美國全國廣播公司（NBC）及哥倫比亞廣播公司（CBS）各自的最新民調顯示，特朗普支持度繼續落後於民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。



另外，賀錦麗22日在紐約市出席籌款活動時表示，隨著選舉日的臨近，她認為特朗普應該接受下月23日在CNN舉行新一場辯論。她表示，為了國民及選民，兩人有責任在選舉日前再次碰頭。



圖為2024年9月21日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州出席競選集會。（Reuters）

圖為2024年9月22日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）乘搭飛機抵達紐約市。（Reuters）

NBC的民調顯示，59歲的賀錦麗以49%的支持度，多於78歲對手特朗普的44%。對賀錦麗持正面態度的選民有48%，較上月的32%大幅增加。不過，對特朗普持正面評價的選民也所增加，最新以40%多於上月的38%。

CBS的民調結果相若，賀錦麗支持度領先特朗普4個百分點，即52%比48%。路透社指出，最新兩項調查結果與近期其他調查大致一致，認為11月5日投票選舉的競爭激烈。