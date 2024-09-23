法國新內閣誕生「薩爾科齊時代以來最右政府」　90後任財長

當地時間9月21日，法國新任總理巴尼耶（Michel Barnier）正式組閣，結束了創紀錄的長達兩個多月的過渡期，試圖結束自7月國民議會選舉以來的政治不確定性。然而，這份被法國資深政治評論員稱為薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）時代以來「最右傾」的內閣名單，很快引發了更多的爭吵。



根據法國憲法，總統選擇總理，並根據總理的建議任命內閣成員。經過兩週與各方的談判，巴尼耶21日晚最終任命了39位新政府成員，包括19名部長、15名部長級代表和5名國務秘書。

美國《紐約時報》稱，這黨14人來自巴尼耶所屬的共和黨或其他右翼政黨，19人來自總統馬克龍領導的中間派復興黨或與馬克龍有聯繫。剩餘成員，除了司法部長米戈一名左翼人士外，要麼來自小黨派，要麼不屬於任何黨派。

法國新任總理巴尼耶（Michel Barnier）2024年9月5日在法國巴黎馬蒂尼翁酒店（Hotel Matignon）出席總理交接儀式。（Reuters）

新政府中，沒有一名成員代表勒龐的極右翼政黨國民聯盟，或是左翼政黨聯盟「新人民陣線」。「新人民陣線」在7月的法國國民議會（議會下院）選舉中贏得180多席（未過半），位列第一；國民聯盟及與之結盟的少數共和黨盟友排在第三。

法新社21日評價，這標誌着政府的「明顯右轉」。

法國資深政治評論員迪阿梅爾在法國BFM電視台上說，這是自薩爾科齊擔任總統以後十多年來，法國「最右傾的一屆政府」。他分析，「真正的權力」將掌握在議會中，議會中的反對派，從「新人民陣線」到國民聯盟，都將掌握巴尼耶政府的命運。

新政府「新面孔」居多

從法國總統府公布的名單來看，新一屆內閣成員大多年輕，且較不具政治影響力。包括內政部長、經濟與財政部長、外交部長等在內的大多數部長職位更換人選。留任者屈指可數：右翼重量級人物勒科爾尼留任國防部長，達蒂留任文化部長，前一項任命被認為向軍方發出穩定訊號。

在幾個重量級部長職位中，參議院共和黨黨團負責人霍塔尤（Bruno Retailleau）將擔任內政部長，上屆政府負責歐洲事務的部長級代表巴羅（Jean-Noel Barrot）將擔任外交部長，國民議會復興黨議員阿爾芒（Antoine Armand）將擔任經濟與財政部長。

這幾人中，現年63歲的霍塔尤是最值得關注的人物之一。他自2004年以來一直擔任保守派參議員，以在移民問題上的強硬立場而聞名，反對同性婚姻、反對將墮胎權寫入法國憲法。他也是共和黨中進入巴尼耶政府的最資深人物，被迪阿梅爾評價為新內閣中「唯一一個真正的政治重量級人物」。

本週早些時候，有傳言稱霍塔尤將出任內政部長。此後，馬克龍的幾位重要盟友對這一可能的任命表示擔憂，當中包括被任命為教育部長的格內泰。

新任外長巴羅41歲，是馬克龍盟友中間派民主運動的成員，也是前歐盟專員雅克·巴羅的兒子，後者在法國曾四度出任部長。小巴羅自今年2月起擔任法國歐洲事務部長級代表，在此之前，曾任數碼事務部長和國民議會外交委員會主席。路透社稱，他為政府提供了必要的政治平衡。

法國新財長阿爾芒（Antoine Armand）2024年9月22日會見記者（Reuters）

新任經濟與財政部長阿爾芒是政壇新人，年僅33歲，是個「90後」。2018年，他畢業於馬克龍的母校——法國國家行政學院。2022年，他首次以馬克龍陣營中間派的身份當選議會議員，並在今年7月的提前選舉中再次當選。在新議會中，他原本被安排擔任經濟委員會主席。

新任負責歐洲事務的部長級代表本傑明·哈達德也是馬克龍的盟友。他今年38歲，曾擔任美國智庫大西洋理事會的高級主管，能說一口流利的英語，在華盛頓擁有良好的人脈。哈達德2022年首次代表馬克龍黨派當選議員。

或面臨不信任動議

法國政府內部人士稱，有關39名內閣成員職位分配的艱難談判一直持續到21日晚正式宣佈，總統和總理之間的關係一度高度緊張。這份內閣名單宣布後，又很快招致左翼、極右翼政黨不滿。

「新人民陣線」提名總理人選卡斯泰在社交媒體上發文，批評新政府右翼色彩濃厚，議會選舉結果沒有得到尊重。左翼政黨「不屈的法蘭西」領袖梅朗雄也稱，新政府是「沒有合法性，也沒有未來」，呼籲儘快「擺脱」新政府。社會黨主席富爾抨擊巴尼耶內閣是「向民主豎中指的反動政府」。

勒龐在社交媒體上發文說，新政府代表着既往政策的延續，沒有響應選民要求改變的呼聲。國民聯盟黨魁巴爾代拉也批評，這標誌着「馬克龍主義的回歸」，而這「正是人民通過民主機制兩度投票反對的」，故新政府「毫無前景可言」。

法新社稱，在宣佈任命之前，成千上萬的法國民眾21日下午就在首都巴黎、南部港口城市馬賽等地走上街頭抗議。「我來這裏是因為這個結果不符合人們的投票方式。」21歲的維布爾吉尼翁（Violette Bourguignon）在巴黎說，「我很擔心，也很憤怒。舉行選舉的意義何在？」

圖為2024年8月25日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席巴黎解放80周年的紀念儀式及發表演說。Reuters）

分析人士說，從長遠來看，這種深刻的分歧可能會危及政府的生存，因為左右兩派都有可能對新政府發起不信任投票。由於左翼政黨明確反對新內閣，如果極右翼政黨選擇將其選票加入不信任動議，巴尼耶的政府就可能倒台。

在此情況下，輿論認為，這是勒龐的政黨第一次對政府談判有如此大的影響力。美國政治風險諮詢公司歐亞集團歐洲部總經理穆傑塔巴·拉赫曼（Mujtaba Rahman）說：「新政府隨時可能倒台，取決於瑪麗娜·勒龐的風向。」

勒龐本週告訴法國《巴黎人報》，她相信巴尼耶會尊重她所在政黨的標準，將某些政客排除在外，但她也發出了警告：「我們沒有事先（威脅）提出譴責投票，但這並不剝奪我們這樣做的可能性。」

「就目前而言，我懷疑他們會讓政府繼續運作。」拉赫曼分析說，「在某些時候，勒龐的算盤可能會改變。」他認為，勒龐陣營的威脅似乎是為了「讓巴尼耶政府保持警覺，並在即將到來的2025年預算爭奪戰中獲得讓步，後者對他的政府能否生存至關重要」。

今年6月，法國因違反歐盟財政規則而受到譴責，現在正受到監管制度的約束，並可能遭受制裁。

法國公共部門赤字預計今年將達到國內生產總值（GDP）的5.6%左右，2025年將超過6%，遠遠超過歐盟規定的3%上限。根據歐盟的相關規定，對債務與GDP之比超過60%、預算赤字超過3%的成員國將採取嚴格措施。

法國總統府宣布，新內閣首次會議定於本月23日舉行。如果新政府能挺過任何不信任投票，就必須趕在年底前通過預算。但就削減開支和可能提高稅收的方式達成一致，同時避免廣泛的社會抗議，這將給該國新政府帶來更多考驗。

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