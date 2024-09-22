法國總理巴尼耶正式組閣　馬克龍幕僚長：中間派右翼合組新內閣

法國總理巴尼耶9月21日正式組閣，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的幕僚長科勒（Alexis Kohler）當日宣布組成新政府以及新內閣名單，期望能結束因提前選舉產生懸峙國會而導致長達數週的政治不確定性。



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年7月2日檢閱將在巴黎參加巴士底日（Bastille Day，每年7月14日）閱兵的軍人。（Reuters）

路透社9月21日報道，科勒在愛麗舍宮宣布，新政府主要由中間派和右翼保守派共同組成。

科勒稱，中間派議員阿爾芒（Antoine Armand）將擔任財政部長；負責歐洲事務部長巴羅（Jean-Noel Barrot）將擔任外交部長；保守派參議員Bruno Retailleau被任命為內政部長；勒科爾尼（Sebastien Lecornu）留任國防部長。

法國新任總理巴尼耶（Michel Barnier）2024年9月5日在法國巴黎馬蒂尼翁酒店（Hotel Matignon）出席總理交接儀式。（Reuters）

法國國民議會7月提前舉行大選，雖然左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲得最多席位，但未達絕對多數，無法獨建獨立政府。馬克龍最終任命巴尼耶為新總理，由他組建新內閣。