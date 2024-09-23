澳洲2大超市被指「先加後減」誇大減價效果　遭監管競爭部門起訴

超級市場不時推出減價優惠吸引顧客，澳洲兩大主要連鎖超級市場Woolworths及Coles就被指作出虛假減價言論，結果被當地監管競爭部門起訴。



英國廣播公司（BBC）9月23日報道，澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）發表聲明，指接獲消費者投訴及委員會的監察後進行調查。

委員會發現，Woolworths和Coles臨時提高多項產品價格，當中包括寵物糧食、膠布、漱口水、餅乾、芝士及粟米片等，再降至與原價一樣或稍高的水平，形容此舉違反消費者法。

澳洲超市：圖為2024年3月19日，墨爾本一間超市內的奶類產品貨架。（Getty Images）

當局估計，這兩間連鎖超市已出售數以千萬計的受影響產品，並獲得大量利潤。委員會主席Gina Cass-Gottlieb表示，兩間超市多年來以「劈價」等宣傳，意味顧客了解產品價格比原價相對便宜，惟很多個案都發現這些減價根本上是虛構。

Cass-Gottlieb指出，在生活成本受壓的時代，不少顧客都是倚賴特價貨品以減輕相關支出，因此他們有需要獲得準確的價格和減價言論。

澳洲超市：圖為2024年3月19日，Coles超市位於墨爾本的分店。（Getty Images）

ACCC為此入稟聯邦法院，要求向Woolworths和Coles開出巨額罰款，並強制兩間連鎖超市為運送慈善餐飲計劃「加碼」。

對於有關指控，Woolworths稱會與ACCC商討；Coles則表示公司的成本上升，導致產品價格上漲。