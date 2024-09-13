韓國虎媽疑不滿女兒拍拖影響學業 持刀伏擊對方14歲男友
撰文：聯合新聞網
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韓國大邱市近日發生一宗駭人聽聞的砍殺事件。
一名38歲的母親因懷疑14歲的男孩影響女兒學業表現，在酒後持刀襲擊該名少年，導致其重傷送醫。
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事發於9日晚間10時40分，地點在大邱市壽城區的一條小巷。
據監視器畫面顯示，這名母親躲在電線桿後,目睹女兒與男孩相處。當兩人準備離開時，她突然衝出揮刀攻擊男孩。
少年腹部受傷後驚慌逃跑,母親則緊追不捨，一路追趕了約300米。
在追逐過程中，母親的女兒試圖阻止，但未能成功。最終，少年因傷勢過重倒在一家商店門前。此時，女兒跪地苦苦哀求母親住手。
所幸警方及時趕到，制止了這場悲劇進一步發展。
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事後，這位母親表示，她曾多次向警方報案，指控該少年對女兒使用「煤氣燈效應」，導致女兒情緒和學業表現失常。
然而，她的舉報似乎未得到預期的回應，最終導致她採取了如此極端的行動。
目前，少年正在醫院接受治療，情況危殆。
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