韓國大暴雨｜地面下陷吞噬貨車 1500人緊急撤離 部份航班取消
撰文：聯合新聞網
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韓國9月21日多地降下豪雨，不少地方的降雨量創下新紀錄。
包括慶北在內的7個地區有超過1500人緊急撤離，且至少發生107宗道路淹水、21宗泥石流等事件，所幸未傳出有人員傷亡消息。
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韓聯社報道，中央災難安全對策本部21日晚間11時統計，受豪雨災情民眾主要集中於釜山、忠北、忠南、慶北、慶南、全南和全北等7個道，共1014戶、1501人被迫離開家園避難。
其中，仍有455戶、682人還回不了家，部分災民暫時居住於臨時安置所，而其他人則寄居於親友家中、社區活動中心或其他私人住宿。
此次暴雨還造成公共設施和私有設施被嚴重損壞。
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目前已經發生至少107宗道路淹水、21宗土石流、1宗擋土牆倒塌以及33宗其他類型的損壞事件。
其中，釜山的沙上區出現了地層下陷情況，目前相關部門正在調查原因，並緊急修復道路。
釜山21日早上出現天坑吞下2輛車意外，約有4116公頃的農作物因洪水受損。
水陸空交通部分，至今共有77艘渡輪、16架航班取消，另有不少公路封鎖，目前尚未有人員傷亡。
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