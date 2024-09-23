日本護衛艦7月誤闖中國領海事件 日媒：已撤換艦長
撰文：王海
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日本海上自衛隊護衛艦涼月號7月4日在未通知中方下駛入中國領海，並逗留20分鐘，中方一度展開驅趕行動。日本媒體引述消息人士報道，涼月號艦長已被撤換，而日本政府已向中方說明艦長當時未掌握正確位置，因而誤闖中國領海。
共同網9月23日引述日本與中國外交相關消息人士報道，海上自衛隊認為誤闖中國領海事件是重大錯誤，已更換涼月號護衛艦艦長，正在評估後續處分。
據報道，海上自衛隊的船艦在未知會中方的情況下駛入中國領海，為自衛隊1954年成立以來首次發生。
日本政府為了避免影響對華關係，以非官方途徑向中國政府承認誤闖領海一事，並以國家安全保障局為中心彙整調查報告，但以涉及部隊行動為由，計劃不公開調查報告。
日本防衛省回應共同社訪問時表示，「因為涉及（自衛隊）行動相關事項，不方便置評」。
共同網7月11日報道，日本海上自衛隊「涼月」號護衛艦4日曾駛入浙江省對出12浬範圍內的中國領海，中方船隻一度驅趕，「涼月」號其後加速航行，逗留20分鐘後駛出中國領海。
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