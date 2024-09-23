法國新內閣名單　左翼右翼均不滿　梅朗雄：選舉失敗者的政府

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布成立右傾的新政府，引起左翼和極右翼反對派的不滿，好些左派分子繼續上街遊行，譴責他一直無視7月國會選舉左派大有斬獲的現實。



2024年9月21日，法國巴黎，圖為民眾在巴士底廣場舉行示威。（Reuters）

法國7月大選出現懸峙國會後，各政黨因勢力消長而關係有變，馬克龍花了兩個月時間才委任保守派共和黨人巴尼耶（Michel Barnier）出任總理，巴尼耶又花了兩個多星期才敲定39人內閣名單。

9月21日晚間公布的名單顯示多數部長職位易人，內政、經濟、外交等重量級部長職位都換人。引人注意的是馬克龍委任缺乏政治經驗的阿爾芒（Antoine Armand，33歲）出任財長，曾擔任國會經濟事務委員會主席的他將面對來臨的預算案之戰。

其他新面孔包括中間派外長巴羅（Jean-Noel Barrot），他在上屆政府中是負責歐洲事務的部長級代表。勒泰奧（Bruno Retaileleau）擔任內政部長，他是參議院共和黨黨團負責人。馬克龍的盟友勒克爾努（Sebastien Lecornu）留任國防部長。

2024年9月23日，法國巴黎，圖為勒泰奧（Bruno Retaileleau）出席部長移交儀式，開始擔任新任內政部長。（Reuters）

總體而言，內閣出現右傾：39名成員中，有10人來自巴尼耶的右翼陣營；在國民議會577席中，該陣營席位不到50個。另外12名內閣成員來自馬克龍的中間派陣營。

梅朗雄形容新內閣是「選舉失敗者的政府」

7月國會選舉後，左翼聯盟新人民陣線（New Popular Front）成為國會最大派系，極右翼國民聯盟則是國會最大政黨。新政府缺少左翼和極右翼成員，引起兩個陣營的不滿。

左翼聯盟成員黨、極左翼「不屈法國」的領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）形容新內閣是「選舉失敗者的政府」。他說，法國應該盡快擺脫這個政府。「不屈法國」也威脅要「加大民眾對政府的壓力」。

事實上，內閣陣容公布之前，就有數千名左翼分子走上巴黎和其他城市的街頭示威，譴責馬克龍無視7月選舉結果。

社會黨主席富爾（Olivier Faure）也指責巴尼耶組建中右翼政府的決定「對民主造成了傷害」。

左翼政黨早前已誓言要在國會對政府發起不信任投票，但他們在國民議會中未佔據絕對多數，接下來須要依靠極右翼國民聯盟的支持。

馬克龍原本指望國民聯盟（Rassemblement national，RN）採取中立立場，但該黨領袖巴德拉（Jordan Bardella）在社交媒體平台X上寫道：「新政府標誌着馬克龍主義通過後門回歸。」他稱這是一個「沒有未來的政府」。

2024年9月22日，法國巴黎，圖為法國總統馬克龍在會議上發表講話。（Reuters）

國民聯盟前黨魁馬林勒龐（Marine Le Pen）也對新政府表示失望，她稱巴尼耶政府只是「過渡」政府，並呼籲進行「重大變革」。

組建政府後，巴尼耶的緊迫任務是在10月1日之前完成2025年預算草案並提交國會投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

