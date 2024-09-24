北極熊罕有現身冰島「搵食」　遭視為威脅慘被射殺

冰島一個偏遠地區日前有一隻北極熊出沒，有居民發現牠在垃圾堆「搵食」，當局認為北極熊構成威脅，結果在別無他法下槍殺對方。



《衛報》9月20日報道，事發於19日，冰島西北部的西峽灣（Westfjords）一間度假屋的年老女戶主發現有北極熊在垃圾桶翻找食物，她感到非常驚慌，並反鎖自己在樓上的房間，同時透過衛星電話與住在首都雷克雅未克（Reykjavik）的女兒聯絡及報警。

報道提到，該隻北極熊重約150至200公斤，警方徵詢國家環境部門意見後，認為難以將牠安置到其他地方，而且牠非常接近度假屋，惟有決定將牠射殺。

今次是自2016年以來再次有北極熊踏足冰島，根據統計，由9世紀至今，當地只有600宗目擊北極熊的紀錄。冰島自然歷史研究所專家Anna Sveinsdóttir表示，該國本身沒有北極熊棲生，指牠們偶然乘坐浮冰由格陵蘭（Greenland）來到冰島。

《野生動物協會公報》（Wildlife Society Bulletin）期刊曾在2017年指出，北極熊襲擊人類的個案極為罕見，但受到全球氣候暖化影響，海上的冰減少，導致更多飢餓的北極熊上岸覓食。

冰島警方9月19日在Faebook公開遭射殺的北極熊圖片。（Facebook/Lögreglan á Vestfjörðum）

北極熊在冰島屬受保護動物，法例雖然明文禁止射殺在海上的北極熊，惟假如牠們對人類或牲畜造成威脅，當局仍可採取捕殺行動。冰島曾在2008年因為2隻北極熊登陸而引起是否射殺瀕危物種的爭議，時任環境部長決定成立專責小組研究對策。

小組指出，非本地物種威脅民眾及動物安全，而且將牠們「遣返」原居地格陵蘭的成本太高，最終認為射殺流浪的北極熊是最適當的方法。

一隻北極熊9月19日現身冰島西北部偏遠地區，最終遭警方擊斃。（Facebook/Lögreglan á Vestfjörðum）

而在今次被射殺的北極熊，科學家20日到場收集樣本，並將牠的遺體運往冰島自然歷史研究所作進一步研究，包括其身體情況、以及是否有寄生蟲或傳染病等。