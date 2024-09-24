特朗普邊競選邊帶貨　推遇刺運動鞋、穿過的西裝碎片等產品吸金

美國前總統、共和黨總統大選候選人特朗普早年自父親房產帝國起家，將家族財富變成數十億美元。今年的總統大選競選活動中，他也不忘商人本色，推出一系列周邊商品：從聯名牛排到「特朗普大學」（Trump University）課程，再到他的自創社交媒體Truth Social的股票等。



但這些周邊銷情不佳。近月Truth Social母公司特朗普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）股價暴跌；特朗普聯名牛排上市2個月後就停產；「特朗普大學」則遭學生指控詐欺並告上法院。不過特朗普並未因此受挫，繼續推廣一系列以自己形象為中心的商品，其中有些商品堪稱相當「奇葩」。

「讓美國人再度禱告」聖經

特朗普在共和黨選民之間的人氣毋庸多疑，他自認自己對共和黨的票倉——美國福音派選民充滿吸引力。

因此雖然外界很少看到特朗普上教堂，他仍聲稱聖經是他「最喜愛的書」，並在今年3月底復活節前後開始在網絡上販賣聖經，每本要價59.99美元（約467港元）。

特朗普呼應他的政治口號「讓美國再度偉大」（MAGA），用「讓美國人再度禱告（Make America Pray Again）」作為這本聖經的廣告語。

遇刺紀念鞋

特朗普的鐵粉還可以購買一雙299美元（約2300港元）的運動鞋，來紀念他7月賓州造勢遇到的暗殺未遂行動。

自特朗普7月在賓州造勢遭遇暗殺未遂後，他又推出一雙標價299美元（約2300港元）的遇刺紀念鞋。這雙白色運動鞋外側最上方印有美國國旗，下方則是特朗普遭子彈擦傷後右耳淌血、高舉拳頭的經典畫面。最下則用大寫藍字寫着3次「戰鬥 戰鬥 戰鬥」（fight fight fight）——他遇刺後被護送離場時所喊的口號。

特朗普電視辯論時穿的西裝碎片

今年夏天，特朗普把他6月與現任總統拜登（Joe Biden）進行首場電視辯論會所穿的西裝拆成碎片販售。特朗普的對手、民主黨最初的總統候選人拜登在那場辯論中表現堪稱災難，隔月宣佈退選。特朗普以這場電視辯論為賣點，以1485美元（約11600港元）出售他在辯論中穿着的西裝的一塊布料。

特朗普還在產品廣告中宣稱這塊西裝碎片可以「留給你的家人、孩子，甚至是你的孫子。」

圖為2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

印有特朗普「美麗臉龐」的紀念銀幣

特朗普上週末宣佈將推出印有他肖像的紀念銀幣，背面印有白宮圖案，上方寫有「我們信仰上帝（In God We Trust）」字樣，預計9月25日開賣。

他在社群媒體發文稱，這個單價100美元（約780港元）的紀念幣是「偉大美國的真正象徵（true symbol of American Greatness​​）」。

特朗普甚至開玩笑說，他看過許多將他的「美麗臉龐（beautiful face）」作為頭像的硬幣，只可惜都不是法定貨幣。