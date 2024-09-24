日本鐵道調查出爐　雙肩包向前背or放地都不對　學生上班族感無奈

在日本，無論是遊客還是當地民眾，為免妨礙或碰撞到別人，某些帶背包的人在乘搭地鐵時都會手提或把背包背在身體前方，但原來即使把背包朝前，仍會惹得某些人不滿，這讓很多學生和上班族感到無奈。



根據VAGUE，民營鐵道協會公布的民調報告顯示，2023年度，雙肩包的擺放方式和攜帶方式在列車及車站內被列為常見滋擾行為，排名第5，其中，調查中近50%受訪者指，背負背包或將包袋掛在肩上是常見的行為，其他滋擾行為包括將行李擺放在座位上、地板或腳下，以及靠近車門等位置。

一開始，為避免背在後方的包包因無感覺而撞擊影響到其他乘客，各大公司開始呼籲民眾把背包朝前背負，但如今朝前背負的行為卻也成為民眾批評的對象。

報道指，有人不滿雙肩包往前背的舉動，認為這會讓車廂擠入更多人、空間更加擁擠，也有人認為很多向前背書包的乘客同時使用電話，彎曲的手肘會不斷撞到旁邊的人。

在很多學生或上班族眼中，他們對這些批評非常無奈，他們也是有必要需求，才得帶背包搭車出門。有人說，即使把書包背在背上或抱在身前，其厚度也會佔據上半身的空間，更容易讓列車變得更加擁擠，因此建議把書包放到地上，但也有人認為這樣做書包會容易絆倒人，某些背包使用者也不想把要背在身上的書包放在骯髒的地板上。