靈異招牌？日本商店「可愛BB變厲鬼」 今年再進化如伊藤潤二角色
撰文：ETtoday
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日本滋賀縣長濱市服飾雜貨店「はんがい」招牌上，有一個萌嫩可愛的嬰兒，去年卻因為極端高溫、顏料融化暈開，淪為雙眼及嘴巴發黑的恐怖片角色，卻因此瞬間爆紅。
時隔1年多，老闆依然沒有撤換招牌，而上面的寶寶也已經進化成「猛鬼」的造型了。
去年突變厲鬼 今年「再進化」（點圖放大瀏覽，慎入）：
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「はんがい」創立於1933年，販售服飾、寢具、雜貨等7萬多件商品，招牌與官網上都有一個可愛嬰兒，配上設計對白宣傳着：
有很多便宜的好東西哦！
沒想到卻在去年8月變了樣。
FNN、長濱經濟新聞等日媒報道，老闆板谷政直2023年8月受訪時坦言，他是被客人告知才發現這件事：
今年比往年都還要熱，連日酷暑導致招牌上的顏料遇熱融化。招牌已經設置9年了，顏料融化還是第一次。
他當時坦言，確實有人慕名而來拍照打卡，但還是擔心有民眾害怕或不舒服，希望趕緊撤換招牌，卻因為適逢盂蘭盆節假期而耽擱。
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不可能出現的恐怖黑影 一查當地傳說更驚（點擊放大瀏覽，有圖慎入）：
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孰料時隔1年多，網友上周造訪長濱市「はんがい」時卻發現，不僅招牌沒有更換，寶寶甚至進化成猛鬼一般的恐怖模樣。
X帳號「@MokeibaseYamat」12日發布照片表示：
去年成為話題的長濱街頭的『はんがい』看板，因為今年的酷暑進一步惡化，現在看起來就像被燒過一樣。
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