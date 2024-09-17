日本大阪金龍拉麵店「斷尾」　成為附近店舖巨蟹「囊中物」

日本大阪道頓堀著名拉麵店金龍拉麵的雕像招牌因為侵犯週邊土地業權，8月底按照法院命令切斷雕像尾部。事隔近一個月之後，這段「斷尾」被附近一間食肆的巨蟹「夾走」。



關西電視台9月17日報道，位於金龍拉麵附近的蟹肉料理「 大阪螃蟹源（かに源）道頓堀店」的巨型螃蟹招牌上，其中一個蟹鉗就夾住「龍尾」，並附上「金龍要振作起來」的標語。

報道提到，今次是道頓堀食肆之間為了振興當地產業而合作的計劃，而大阪螃蟹源的社長武田源是來自石川縣七尾市，當地在今年初的能登半島地震影響，因此他希望可以為重建家鄉出力。

武田提到，道頓堀當時舉辦過能登半島地震募捐活動，獲金龍拉麵、商店街及大阪民眾支持。而他看到有關金龍拉麵的新聞時，自己就想是否做到些甚麼作為報恩。

大阪金龍拉麵的斷尾遭附近店舖的巨蟹「撿走」。（X/@kinryu_japan）

這個「螃蟹抱龍尾」的標誌會展示到10月10日，期間店舖會準備石川縣特產和加賀蔬果，送給向能登半島賑災基金捐款的人。而當天負責操刀「斷尾」、雕像製作者中村雅英表示，原來考慮丟棄「斷尾」，但對於它能夠幫助道頓堀繁榮，認為這是一個有趣而奇特的想法。

金龍亦似乎對此感到滿意，雙眼流出「高興的眼淚」。

日本網民分享金龍雕像招牌被切除尾巴及之後臉部添加眼淚的照片：

「金龍」尚未被「截尾」時的模樣：

負責經營金龍拉麵的「金龍製麵」公司2024年8月14日宣布，因業權問題將切除道頓堀分店巨龍雕像的「龍尾」部份。（影片截圖）

金龍製麵8月14日宣布，因業權問題將切除道頓堀分店巨龍雕像的「龍尾」部份：