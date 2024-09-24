以色列又空襲黎巴嫩6死15傷　真主黨證實火箭部指揮官遇襲亡

路透社引述黎巴嫩2名安全消息人士透露，貝魯特南部郊區9月24日遭以色列空襲。衞生部表示，根據初步數據，事件造成6人死亡，15人受傷。以色列軍方和真主黨同日表示，真主黨導彈和火箭部隊指揮官Ibrahim Muhammad Qabisi已在空襲中死亡。



以軍24日在聲明中表示，Ibrahim Muhammad Qabisi與真主黨導彈和火箭部隊的其他高層一起遭到軍方打擊，並指出他多年來負責策劃向以色列平民發射導彈襲擊。

以軍同日稍早發聲明，這次空襲旨在通過「定點襲擊」真主黨指揮官。總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）則表示，部隊24日將加快行動，繼續全力以赴打擊真主黨。

繼數千部傳呼機和對講機集體爆炸、在貝魯特（Beirut）擊殺黎巴嫩軍隊首領、連日發動大規模空襲之後，以色列23日向黎巴嫩南部居民發布文字或聲音短訊，以阿拉伯文呼籲他們離開真主黨用來收藏武器的建築物所在村莊，直至另行通知。

2024年9月24日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南部郊區，圖為人們聚集在一處遭以軍攻擊的地方，旁邊有一輛遭摧毀的汽車。（Reuters）

空襲不久即至，幾個星期前視空襲如無物、繼續享受地中海陽光與海灘的不少黎巴嫩民眾慌忙北逃，交通要道濟得水泄不通，沒有親友投靠的人只好等待政府安置。

一天的空襲下來，以軍聲稱在全個黎巴嫩打擊了大約1,600個目標，大多是藏有真主黨火箭、無人機、飛彈等武器的民居，並發布相關影片圖像為證據。

2024年9月24日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南部郊區，圖為人們聚集在一處遭以軍攻擊的地方。（Reuters）

根據黎方統計，全日被殺人數至少492位，傷者超過1,600人，是為1975至1990年黎巴嫩內戰以多該國遭受的最高單日死亡數字