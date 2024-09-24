黎巴嫩內戰以來最大單日死亡：以色列真的要製造「加沙2.0」？

繼數千部傳呼機和對講機集體爆炸、在貝魯特（Beirut）擊殺黎巴嫩軍隊首領、連日發動大規模空襲之後，以色列9月23日向黎巴嫩南部居民發布文字或聲音短訊，以阿拉伯文呼籲他們離開真主黨用來收藏武器的建築物所在村莊，直至另行通知。空襲不久即至，幾個星期前視空襲如無物、繼續享受地中海陽光與海灘的不少黎巴嫩民眾慌忙北逃，交通要道濟得水泄不通，沒有親友投靠的人只好等待政府安置。

一天的空襲下來，以軍聲稱在全個黎巴嫩打擊了大約1,600個目標，大多是藏有真主黨火箭、無人機、飛彈等武器的民居，並發布相關影片圖像為證據。

根據黎方統計，全日被殺人數至少492位，傷者超過1,600人，是為1975至1990年黎巴嫩內戰以多該國遭受的最高單日死亡數字－－不過，以軍就聲言當中很多是真主黨成員；其中一名以色列試圖殺死的更是黎南前線的真主黨部隊指揮官Ali Karaki，不過真主黨表明他依然健在。

轉移戰線，也轉移視線

從上周以來針對黎巴嫩真主黨的一連串攻擊來看，以色列確實已將戰爭重點由加沙走廊轉往黎巴嫩。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的內閣上周已經將讓10月8日以來被真主黨炮轟迫離家園的大約6萬北部民眾安全回家定為以色列的第四個戰爭目標；國防部長加蘭特（Yoav Gallant）亦將第二個師的兵力調來北部以黎邊境，聲言戰爭已經進入「新階段」。

以軍公布的真主黨長程飛彈圖片：

根據內塔尼亞胡23日的說法，以色正在改變北部邊境的「安全平衡和力量平衡」。以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）亦表明以色正在打擊真主黨過去20年建立起來的戰鬥基建。

在去年10月7日哈馬斯發動越境突襲之前，以色列針對巴勒斯坦武裝的行動主要集中在約旦河西岸，而以軍最具周詳計劃準備應付的對手則是黎巴嫩真主黨而非哈馬斯－－這種準備在最近這一輪襲擊之中就展露無遺，無論是在大規模引爆通訊設備背後的供應鏈攻擊，還是在軍事和真主黨高層的目標認定上，都可以看到以軍真的是有備而戰。

事實上，在10月7日之後，以色列已希望「先發制手」重擊黎巴嫩真主黨，只是當時美國拜登（Joe Biden）當局極力勸阻，以色列才放棄了相關行動，接下來則持續與聲稱要支援加沙的真主黨在以黎邊境持續地有限度交火－－以色列撤走了6萬居民，但黎南撤離的平民人數也超過10萬。

黎巴嫩南部民眾逃離的車龍和以軍空襲片段：

如今，加沙停火無望，以色列也發覺要將哈馬斯斬草除根並非易事（近日，以色列更傳出要在加沙北部設立封閉軍事地區，要求所有平民離開，不離開者皆自動認定為恐怖分子的計劃），在北部前線試圖爭取戰果、轉移視線，確實是一種可行的進路。

相較於加沙戰爭的三大目標－－消滅哈馬斯軍事和管治力量、救回人質和保證加沙未來不會對以色列構成安全威脅－－以色列在黎巴嫩的行動目標其實是較為具有清晰定義，而且是更容易達成的。

以色列的核心要求是要黎巴嫩真主黨接受2006年以黎34日戰爭中的聯合國安理會1701號決議的條款，撤出利塔尼河（Litani River）以南的黎南地區，去除他們以飛彈襲擊威脅以色列北部的能力。這也是過去大半年來美國和法國幕後外交工作的談判重點。從今天的形勢來看，這個核心要求的實質成果就是要讓6萬長期被迫離開家園的北部居民安全回家。

以色列持續空襲黎巴嫩，2024年9月23日，黎巴嫩南部不少民眾駕車逃離家園（Reuters）

在過去好一段時間，加沙停火是一石二鳥之計。由於真主黨只有在加沙停火的前提下才會主動停止攻擊以色列，若然加沙能夠停火，以色列北部的問題自然迎刃而解。問題是，以色列始終不願意談兩國方案，也繼續以完全消滅哈馬斯為目標，因此不願放棄在加沙關鍵要道的駐軍，加沙的停火協議自然無法談成。

因此，攻打黎巴嫩，迫使真主黨在加沙未停火之前停止攻擊以色列，甚至退出黎巴嫩南部，似乎變成了以色列解決以黎邊境衝突的唯一手段。

打到真主黨屈服為止？

內塔尼亞胡的盤算也非常簡單，就是不斷升級、務求打到真主黨屈服於以色列的要求。黎巴嫩長期處於經濟危機之中，各個宗教政治派系長期談不攏，只能由看守政府長期執政，從國家的層面來看，真主黨也不願看到黎巴嫩再次遭到入侵。而真主黨自己坐擁有戰鬥經驗的部隊和估計可高達15萬枚的飛彈，長期作為伊朗指向以色列備而不用的利劍，也不希望只因為加沙戰爭而廢掉了自己的武功。從這兩種避戰的盤算來看，真主黨確實有可能屈服。

2024年9月23日，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）准將在社交媒體發聲明，命令黎巴嫩南部的民眾立即撤離，與任何真主黨（Hezbollah）的據點保持至少1公里的距離。（Reuters）

以色列透過這一輪凌厲的攻擊，扮演了壞警察的角色。美國，以及因其殖民歷史與黎巴嫩關係緊密的法國，則扮演好警察的角色，繼續推動外交談判。在剛剛過去的周末，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就向黎巴嫩人民發表講話，表達他對黎巴嫩受襲的同情和對黎巴嫩人民的支持，其中更沒有提到真主黨的角色，引來以色列方面非議。

同時，美國繼續維持在中東和地中海地區停駐兩個航空母艦戰鬥群的部署，23日也宣布增派軍隊到中東地區，間接為以色列「壯膽」，增加對伊朗及其在敘利亞、伊拉克、也門等地的武力夥伴支援哈馬斯或真主黨的阻嚇力。

對於拜登當局而言，各方全面停火當然是首選，若然能在美國大選季度中成事，更能增加賀錦麗（Kamala Harris）的勝算。不過，由於以色列是美國始終不能不支持的中東盟友，美國對以色列已經失去施壓籌碼，除了嘴上警告以色列不要升級之外，已經不能做些什麼。9月23日，在紐約聯合國大會周邊，美國高層官員就向以色列媒體放風，聲言美國反對以色列地面入侵黎巴嫩打擊真主黨，表明他記不起任何以升級帶來局勢緩和的案例。但這對內塔尼亞胡來說只是「耳邊風」。

內塔尼亞胡的「上策」當然是博取到真主黨低頭認輸，接受美國和法國提供的外交解方，停止對以色列的攻擊，撤出黎南。

可是，真主黨很可能不會屈服。以色列連日來的攻擊已經破壞了真主黨的軍事通訊，其精英部隊也可能遭受重創，在短期內要大舉報復以色列會有一定困難。可是，真主黨連日來面對以色列大規模空襲之後，依然繼續向以色列發動飛彈襲擊，除了繼續打擊以色列北部邊境地區，也打擊了地中海港口地市海法（Haifa），甚至是西岸的一些猶太定居點。由此可見，其反抗決心不減。

從俄烏戰爭以至加沙戰爭的教訓來看，單靠空襲明顯不能消滅一地的武裝力量，地面進攻難以避免。如果真主黨決不屈服，內塔尼亞胡就只剩下地面入侵的選項。根據調往以北邊境準備的以軍軍官說法，地面入侵的計劃已經準備好，只是以軍人力還不足以落實計劃。

從內塔尼亞胡的武力施壓策略來看，如果真主黨不屈服，將黎巴嫩（至少是南部）變成「加沙2.0」是無可避免的下一步。正如加沙的哈馬斯一樣，真主黨可能會因此遭受重創，但以色列自己也會陷入另一個難以抽身的戰爭泥沼。