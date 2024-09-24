以軍空襲黎巴嫩增至492死逾1600傷　內塔尼亞胡：不會坐等威脅

以色列9月23日再對黎巴嫩真主黨發動新一輪空襲，以色列軍方表示，在過去24小時內，至少執行了約650次打擊任務，使用逾1,400枚彈藥攻擊逾1,100個目標，擊中建築物、車輛和其他據稱存放武器的地方，遍及黎巴嫩南部、東部、貝卡谷地等地。黎巴嫩衛生部表示，當日死亡人數增至492人，其中包括35名兒童和58名婦女，另有1,645人受傷。黎巴嫩官員表示，這是繼1975年至1990年內戰以來，黎巴嫩因暴力衝突單日死亡人數最高，已促使數萬民眾逃亡。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）23日稱，為保護以民眾免受黎真主黨襲擊，以色列必須武力應對，改變北部戰線的安全平衡和力量平衡。他強調，以色列不會坐等威脅，而是會先發制人，又稱以軍正在摧毀真主黨數千枚瞄準以色列城市和民眾的導彈和火箭彈。此外，他要求黎巴嫩民眾立即撤離危險地區，並呼籲以色列國民保持團結。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，23日的行動標誌著近一年雙方衝突的「明顯高峰」。



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伊朗總統：以色列圖將中東拖入全面戰爭

路透社報道，以軍傍晚並空襲黎巴嫩首都貝魯特南部近郊，目標是真主黨高級領導人、南部戰線負責人Ali Karaki，真主黨指他安全無恙，已轉移到安全地點。

作為對以軍襲擊的回應，真主黨表示，當日已向以色列北部的一個軍事基地發射了數十枚導彈。此外，以軍指當日以色列北部地區，包括港口城市海法和被佔領的約旦河西岸北部地區，都曾因真主黨發射火箭彈響起警報。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在紐約批評，以色列希望透過挑釁，促使伊朗加入以色列與真主黨的衝突，將中東拖入全面戰爭。