芬蘭動物園養不起　兩頭大熊貓今年內提前送返中國

儘管大熊貓於全球備受歡迎，但芬蘭的的艾赫泰里動物園（Ahtari zoo）由於養不起，決定讓兩頭大熊貓提前送還中國。中國野生動物保護協會9月24日於微信公眾號公布，兩頭原名為「華豹」、「金寶寶」的大熊貓會年內接返中國。芬蘭外交部發言人表示，歸還大熊貓屬動物園的商業決定，不涉及芬蘭政府，不應影響兩國關係。



中國野生動物保護協會指出，中芬雙方經友好協商，從優先保障大熊貓健康和福祉的角度出發，共同決定提前將兩隻旅芬大熊貓「華豹」、「金寶寶」於今年年內接返回國，雙方將保持溝通合作，共同做好各項準備工作。

據新華網此前報道，2017年4月，中國與芬蘭簽署了合作開展為期15年大熊貓保護研究的相關文件。大熊貓「金寶寶」和「華豹」於2018年1月抵達芬蘭，入住位於中部的私營艾赫泰里動物園。

該動物園原本希望大熊貓能吸引遊客，但2021年起受新冠疫情影響，遊客數量減少，園方反而累積了愈來愈多的債務。加上通貨膨脹，以及俄烏沖突導致利率不斷攀高等因素，令其難再支持。

動物園主席Risto Sivonen表示，準備11月送還大熊貓，園方在大熊貓居住的設施上，已投資了超過800萬歐元（約6,948萬港元），每年還需支付包括租金等費用約150萬歐元（約1,300萬港元）。

芬蘭政府2021年曾向該動物園提供20萬歐元的一次性資金扶持，但去年拒絕園方申請的500萬歐元補助。