王毅晤德國外長：濫徵關稅不符任何一方利益　冀德歐堅持開放對話

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月24日在紐約出席聯合大會期間，與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會面。王毅指出，中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。他強調，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型，希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。



圖為2023年4月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（外交部）

歐盟對中國電動車徵收懲罰性關稅，正影響中歐之間關係。圖為2024年5月22日，媒體代表參觀位於中國江西省南昌的江鈴新能源（JMEV）電動車工廠期間，拍得員工在電動車生產線上工作。（Reuters）

王毅指出，今年以來，中德高層密切互動，兩國領導人為雙邊關係作出戰略規劃。經貿合作保持高水平發展，特別是綠色、數字、創新等新興領域合作取得務實成果。許多德國企業積極開拓中國市場，上半年德國對華投資額創歷史新高。

他又稱，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略夥伴關係。明年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決問題，維護國際貿易規則和秩序。作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。德方重視中國在國際事務中的重要作用，願同中方加強在聯合國等多邊機制的協調，積極推動歐盟與中國關係的發展。