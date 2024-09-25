Visa遭美國司法部起訴　涉非法壟斷借記卡交易服務市場

美國司法部9月24日起訴Visa，指控其在借記卡（debit card）交易服務市場中，涉嫌違反反壟斷法。這家作為全球最大支付網絡之一的金融服務公司，被指透過以高額費用威脅商家，及賄賂潛在競爭對手以減少競爭。



圖為2020年12月15日，美國華盛頓，美國司法部大樓外一面美國國旗正隨風飄揚 。（Reuters）

圖為2024年4月16日，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）出席眾議院的聽證會，就司法部年度預算接受質詢。（Reuters）

美國司法部表示，Visa處理美國60%以上的借記卡交易，每年收取的交易手續費達70億美元。檢察官指出，該公司透過與發卡機構、商家和競爭對手達成協議，來鞏固其主導地位。

司法部長加蘭（Merrick Garland）發聲明稱，Visa的非法行為不僅影響一件物品的價格，而是影響幾乎所有物品的價格，商家和銀行會將成本轉嫁給消費者。司法部的訴訟在曼哈頓提出，尋求法官頒令恢復線上和實體店的借記交易服務競爭。

司法部官員表示，Visa涉及的反競爭行為始於2012年左右。司法部反壟斷部門則自2021年起調查Visa的信用卡業務，同年阻止Visa收購金融科技公司Plaid。其競爭對手萬事達卡（Mastercard）今年4月表示，該公司也正在接受司法部的調查。

近20年來，兩家公司持續陷於訴訟，並曾於2019年同意向美國商家共賠償56億美元，以解決被指違反競爭行為的集體訴訟。