俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫住宅大廈致3死31傷

烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一幢9層高住宅大廈遭俄軍飛彈擊中，造成至少3死31人受傷，當局擔心有人被埋瓦礫。市長表示，遇襲住宅大廈早於2022年俄烏戰事爆發後已曾被俄軍擊中，其後經過修葺，今次是第二次遇襲。 身在美國紐約出席聯合國大會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，俄軍導彈除了襲擊這幢大廈，亦擊中一間麵包店及一座體育館，是針對普通民眾的生活，並指搜救行動持續進行。



澤倫斯基本周到訪美國，他將向美國總統拜登（Joe Biden）提出「勝利計畫」。他於24日向美媒表示，與俄羅斯的戰爭，可能比一般人想像地更早結束。他補充，烏克蘭可以推動俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）結束衝突，但前提是基輔處於強勢地位，他再次呼籲西方盟友加強烏克蘭軍隊。

澤倫斯基還說，他的勝利計畫不是與俄羅斯談判，而是通往外交出口、停止戰爭的橋樑。