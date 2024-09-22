俄羅斯拒絕參加第2次烏克蘭和平峰會　斥會議目的與「詐騙」無異

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月15日表示，這次他將邀請俄羅斯代表出席可能於11月舉行的第2屆烏克蘭和平峰會。俄羅斯9月21日宣布，不會派遣代表參加會議，並批評兩次峰會真實目的皆是向俄方發投降最後通牒，認為會議相當於「詐騙」（Fraud）行為。



烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

路透社和法媒21日報導，俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）當日發聲明表示，和平峰會只會重覆相同的目標，「推動不可行的方案作為化解衝突的唯一基礎，然後以此爭取世界多數國家支持」。

扎哈羅娃強調，和平會議的目的根本不是為達成協議，而是歐美國家及烏克蘭進行的「詐騙」行為，並藉此向俄羅斯發出投降的最後通牒，俄方不會參加以上述為基礎的峰會。

圖為2024年8月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像主持安全會議。（REUTERS）

俄方重申，他們早就準備好討論「嚴肅「的提議，烏方 必須考慮總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月14日提出由「地緣政治現實」構成的情況。他當時指出，只要烏克蘭同意撤出4個俄方控制烏克蘭東部地區，俄羅斯就會同意和談。