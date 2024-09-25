特朗普提對墨西哥進口汽車徵100%關稅 又指美國須退出俄烏戰爭
撰文：蕭通
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美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月24日出席競選活動時，提出一系列促進經濟發展的措施以振興美國的製造業。他表示假如勝選，將對墨西哥進口的汽車開徵100%關稅，指出想擺脫關稅的唯一方法，就是在美國建廠並聘用美國工人。他還認為美國必須退出俄烏戰爭。
特朗普表示，如果他在11月5日舉行的大選中脫穎而出，將委任一名特使游說外國企業，鼓勵他們將生產線搬到美國。他還承諾為那些在美國生產的企業提供稅務優惠，企業所得稅率會由21%減至15%。
特朗普又批評現屆政府令美國陷入俄烏戰爭，雖然美國在烏克蘭並沒有駐軍，但向烏克蘭提供了大量軍事和人道主義援助。他說，如果當選總統，會透過談判解決烏克蘭問題，強調美國必須退出烏克蘭戰爭。
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