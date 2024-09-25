印度再曝轟動性侵案　校長上學途中因姦不遂勒斃6歲女童

印度上周曝光一名小學校長性侵女童不成、遂將其勒死並棄屍校園的令人髮指案件，這是繼上月一名女實習醫生遭輪姦引發大規模罷工後，這個南亞大國再發生殘暴性侵案，事件震驚全國。



據《今日印度》（India Today）報道，印度古吉拉特邦（Gujarat）Dohad縣警方上周四（19日）在一間小學發現遇害的6歲女學生屍體。驗屍結果顯示，她是窒息而死。警方於立案並成立專案小組調查，後來從女孩母親得知，女孩每天都和校長Govind Nat一起上學，警方遂向校長問話。

55歲的Govind Nat及後在接受審訊期間坦白，稱他在送女孩上學途中試圖進行強姦，但遭女孩尖叫、反抗。Nat隨即掐住她的脖子，令其窒息而死。

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）一間醫科大學的駐院醫生參加示威，譴責案件。（Reuters）

警方指出，該校長將女孩藏在汽車後座後，像往常一樣返回學校教導學生。直到晚上校園空無一人，他才將屍體棄置在教學大樓後面，又把她的書包和鞋子放在教室外。

當日傍晚，遇害女孩的父母與當地居民在學校大院中發現了她的屍體。

據指，女孩當天早上被父母託付給校長照顧。警方調查時，校長起初謊稱自己如常把女孩送到學校便去上班，對案情一無所知，直到警察通過手機位置詳細資訊確認他當天的位置資訊，發現他當天遲遲未回到學校，才揭破他的謊言。

據《印度教徒報》（The Hindu）報道稱，這名校長與印度人民黨（BJP）關係密切，案件因此引起反對黨猛烈抨擊州政府，稱「我們的女兒在古吉拉特邦的人民黨統治下並不安全。」

古吉拉特邦教育部長Kuber Dindor回應稱，政府將確保此案盡快交法庭審理，以便迅速伸張正義。